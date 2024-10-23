Рада ЄС схвалила виділення Україні 35 млрд євро у межах кредиту «Групи семи»

Рада ЄС 23 жовтня схвалила пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 35 млрд євро кредиту.
Про це повідомило у соцмережі Х угорське головування у Раді Євросоюзу.
Пакет схвалили після успішного завершення письмової процедури. Тепер рішення мають оприлюднити в Офіційному журналі ЄС і воно вступить у силу.
- Кошти передбачені у межах 50-мільярдного кредиту, який схвалила «Група семи» за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених російських грошей.
- 22 жовтня свою частку з цих 50 млрд визначила Велика Британія – вона прокредитує нашу державу на $3 млрд.
- Напередодні схвалив виділення 35 мільярдів євро Європарламент.
- Того ж дня міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила, що Штати майже готові виділити 20 мільярдів доларів на масштабну кредитну програму «Великої сімки».