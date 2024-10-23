Рада ЄС схвалила виділення Україні 35 млрд євро у межах кредиту «Групи семи»

Тепер рішення мають оприлюднити в Офіційному журналі ЄС.

Рада ЄС 23 жовтня схвалила пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 35 млрд євро кредиту.

Про це повідомило у соцмережі Х угорське головування у Раді Євросоюзу.

Пакет схвалили після успішного завершення письмової процедури. Тепер рішення мають оприлюднити в Офіційному журналі ЄС і воно вступить у силу.