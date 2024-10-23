​Близько $1,1 млрд від МВФ вже надійшли до України

Близько 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду вже надійшли до України.
Про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.
"Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд. Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", – написав глава уряду.
- Рішення про виділення грошей МВФ Рада Міжнародного валютного фонду прийняла ще 19 жовтня.
- Перед цим місія Міжнародного валютного фонду вперше працювала у Києві. Тоді Шмигаль назвав її "складною".