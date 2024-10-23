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​Близько $1,1 млрд від МВФ вже надійшли до України

Кошти спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

​Близько $1,1 млрд від МВФ вже надійшли до України
Фото: EPA/UPG

Близько 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду вже надійшли до України.

Про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

"Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд. Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", – написав глава уряду. 

  • Рішення про виділення грошей МВФ Рада Міжнародного валютного фонду прийняла ще 19 жовтня. 
  • Перед цим місія Міжнародного валютного фонду вперше працювала у Києві. Тоді Шмигаль назвав її "складною".
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