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Україна запропонувала Литві механізм фінансування виробництва дрона "Паляниця"

Литва інвестує 10 мільйонів євро.

Україна запропонувала Литві механізм фінансування виробництва дрона "Паляниця"
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця" за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника. Рішення про інвестицію Литва прийняла за підсумками "Рамштайну" раніше. 

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони. 

"Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані – один з пріоритетів України. Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом «данської моделі» працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки", – зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Також він подякував литовській стороні за лідерство в межах Коаліції розмінування та активну участь, зокрема, у Коаліції дронів.

Тим часом заступниця міністра національної оборони Литви Моніка Корольовієнє заявила, що її країна залишається відданим партнером України і має на меті ефективне надання допомоги. 

"Інвестиції мають працювати, тому ми шукаємо найбільш практичне застосування для них", – сказала вона. 

Найближчим часом очікується візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса до України.

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