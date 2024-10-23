Україна запропонувала Литві механізм фінансування виробництва дрона "Паляниця"

Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця" за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника. Рішення про інвестицію Литва прийняла за підсумками "Рамштайну" раніше.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
"Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані – один з пріоритетів України. Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом «данської моделі» працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки", – зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв.
Також він подякував литовській стороні за лідерство в межах Коаліції розмінування та активну участь, зокрема, у Коаліції дронів.
Тим часом заступниця міністра національної оборони Литви Моніка Корольовієнє заявила, що її країна залишається відданим партнером України і має на меті ефективне надання допомоги.
"Інвестиції мають працювати, тому ми шукаємо найбільш практичне застосування для них", – сказала вона.
Найближчим часом очікується візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса до України.
- Наприкінці серпня Сили оборони провели перше застосування української ракети-дрона "Паляниця".
- На виробництво одного дрона-ракети "Паляниця" держава витрачає менше 1 мільйона доларів.