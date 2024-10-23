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Ексначальник штабу Трампа про 45-го президента США: він авторитарний, без емпатії і відповідає визначенню фашиста

Джон Келлі, ексначальник штабу Дональда Трампа і ексміністр внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, знову різко розкритикував республіканця.

Ексначальник штабу Трампа про 45-го президента США: він авторитарний, без емпатії і відповідає визначенню фашиста
Ексначальник штабу Дональда Трампа і ексміністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі
Фото: EPA/UPG

Колишній генерал морської піхоти Джон Келлі, ексначальник штабу Дональда Трампа і ексміністр внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, знову різко розкритикував республіканця.

Келлі обіймав посаду голови штабу Трампа з липня 2017 року по січень 2019 року.

Він розповів The New York Times, що колишній президент США ‒ авторитарна людина, яка зневажає військову службу та позбавлена емпатії, пише Politico.

Келлі підкреслив, що Трамп “безумовно авторитарний”, “захоплюється людьми, які є диктаторами”, і відповідає визначенню фашиста.

“Якщо подивитися на визначення фашизму: це ультраправа авторитарна, ультранаціоналістична політична ідеологія та рух, що характеризується диктаторським лідером, централізованою автократією, мілітаризмом, насильницьким придушенням опозиції, вірою в природну соціальну ієрархію”, ‒ заявив ексгенерал.

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Далі Келлі сказав, що Трамп “ніколи не погоджувався з тим, що він не найвпливовіша людина у світі ‒ і під владою я маю на увазі здатність робити все, що забажаєш, коли забажаєш”.

Він зауважив, що відчував, що змушений висловитися через нещодавні заяви Трампа про те, що він використовуватиме військових проти своїх внутрішніх політичних опонентів. Келлі розповів The Atlantic, що Трамп одного разу сказав, що він хотів би поводитися як “німецькі генерали”, а потім уточнив, що йдеться про “генералів Гітлера”.

  • Під час виступу у Нью-Гемпширі чинний президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа "загрозою для демократії" та закликав його "посадити".
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