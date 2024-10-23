FT: Туреччина таємно заборонила експорт до Росії американських товарів військового призначення

Туреччина таємно заборонила експорт до Росії американських товарів військового призначення після того, як Вашингтон попередив Анкару про "наслідки", якщо вона не припинить торгівлю, пише Financial Times.

За останні тижні Анкара відкоригувала свої митні системи, щоб заблокувати експорт понад чотирьох десятків категорій товарів американського походження, які Вашингтон і його західні союзники вважають життєво важливими для воєнних зусиль Москви в Україні, повідомили троє осіб, які безпосередньо знайомі зі справою.

Електронна митна система Туреччини більше не дозволяє експортерам продовжувати відправку партій так званих «товарів з поля бою» до Росії, повідомило одне із джерел. Подібні товари походженням з ЄС були заблоковані раніше і залишаються такими, повідомили джерела.

Обмеження торгівлі, які стосуються цивільних товарів, таких як мікрочипи та системи дистанційного керування, які, за словами західних союзників, використовуються у зброї, не були публічно оголошені через «політичну делікатність».

Міністерство торгівлі Туреччини та Дмитро Пєсков, речник Володимира Путіна, не відповіли на запити про коментарі.

Видання зазначає, що “тихі” заборони на військовий експорт до Росії є останньою ознакою того, що Туреччина відступає від ролі рятівного круга від західних санкцій, яку вона прийняла раніше під час війни.

Зазначається, що турецькі банки різко скоротили свій бізнес з російськими контрагентами в цьому році після того, як США видали виконавчий наказ, що погрожує санкціями проти кредиторів, які обробляють транзакції для військової машини Кремля.

Обмеження торгівлі з боку Туреччини відбувається в той час, як США намагаються запобігти доступу Росії до західних технологій, які використовувалися у військових системах Москви понад два роки після того, як Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Заборонені товари взяті зі списку 50 "високопріоритетних" товарів західного виробництва, які США, Велика Британія, ЄС і Японія визначили як ключові для російського імпорту для її збройової промисловості.

Вони включають передову електроніку, яка регулярно з’являється в ракетах і безпілотниках, збитих в Україні, наприклад, процесори та карти пам’яті, а також верстати та інше обладнання, яке використовується для виробництва зброї.

У Вашингтоні вже давно висловлюють занепокоєння, що Туреччину використовують як посередника, через якого Росія отримує доступ до військових товарів, і ця підозра затьмарила відносини між двома союзниками.

Адміністрація Джо Байдена направила високопосадовців до Туреччини, намагаючись змусити уряд Ердогана вжити заходів, а також застосувати санкції до турецьких компаній за участь у торгівлі з Росією.

Експорт Туреччини цих товарів різко зріс після повномасштабного вторгнення, збільшившись з приблизно 3 мільйонів доларів на місяць на початку війни до піку приблизно в 38 мільйонів доларів у грудні 2022 року, згідно з офіційною статистикою уряду Туреччини. За останніми доступними даними, у серпні цього року вони зареєстрували близько 4,1 мільйона доларів.

Вважається, що нещодавнє падіння прямої торгівлі частково пояснюється переміщенням експорту деяких військових товарів із Туреччини до таких посередників, як Казахстан і Азербайджан, перш ніж остаточно дістатися Росії. Нові турецькі торгові обмеження не впливають на експорт до цих країн.

Метью Аксельрод, помічник міністра торгівлі США, який керує зусиллями США, спрямованими на те, щоб не допустити потрапляння конфіденційних технологій у руки ворогів Америки, у серпні зустрівся з турецькими чиновниками та керівниками в Анкарі та Стамбулі. У той час він попередив, що Туреччина зіткнеться з "наслідками", якщо не вживе заходів, щоб припинити операції з Росією щодо бойових товарів.