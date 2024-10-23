Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)

Голова ОВА повідомив, що захисники збили шість БпЛА, але є і влучання.

Російська армія вранці 23 жовтня атакувала Черкаси і область дронами.

За оновленими даними, минулося без поранених. Голова ОВА повідомив, що захисники збили шість БпЛА, але є і влучання.

"Черкаський район. Тут окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Завдані збитки встановлюємо. Зокрема, пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в обласному центрі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки", – повідомив він.

Золотоніський район. Уламки безпілотника понівечили дах приватного домоволодіння.

Уманський район. Уламки БпЛА пошкодили приватний гараж і кілька авто.

Обстеження території триває.

"Прошу кожного з вас належне реагувати на повітряні тривоги. Бережіть себе та рідних!" – закликав начальник обласної військової адміністрації.