Буданов: Північна Корея допомагає Росії в обмін на ядерні технології і гроші

"У нас є партнери, у них – союзники", – охарактеризував голова розвідки зближення росіян з Іраном і намагання посилити військовий зв'язок з Китаєм.

Серед відправлених до Росії військових з Північної Кореї є три генерали і 500 офіцерів, а загальна кількість контингенту КНДР на російській території – приблизно 11 000, повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов The Economist.

За його даними, близько 2600 осіб перекинуть на поле бою в Курській області до кінця жовтня. Окрім того, Москва з кінця 2022 отримала від Пхеньяна 2,8 млн боєприпасів на рік – усього на 100 000 менше, ніж її власне виробництво в 1.9 млн.

А з кінця 2023 КНДР також поставила певну кількість балістичних ракет, пускові системи до яких обслуговує її персонал. Постачання КНДР росіянам не є благодійними: взамін вона отримує гроші.

Фото: скріншот Кирило Буданов

"Росія допомагає Північній Кореї обійти санкції та «зміцнити» свій ядерний потенціал. Зокрема, за його (ред: Буданова) словами, вона передає деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет. Однак незалежного підтвердження цього тривожного твердження немає", – сказали журналісти.

Окрім того, Росія намагається залучити до ведення війни й інші країни. Нещодавно її міністр оборони зустрівся в Китаї з посадовцями для обговорення посилення військової співпраці. Іран продовжує постачати Росії дрони.

"У нас є партнери, у них є союзники", – зазначив Буданов.

Участь КНДР у війні проти України

У вересні керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України.

16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах.

За даними LB.ua, станом на вересень близько 10 000 солдатів із КНДР перебували на чотирьох російських полігонах. Підтвердженої інформації про те, що їх уже перекинули воювати, не було.

17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.

За оцінкою Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада.