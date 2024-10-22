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Генштаб: напружена ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

На фронті зафіксували вже 122 бої.

Генштаб: напружена ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
українські військові

Станом на 22.00 22 жовтня відбулося 122 бойові зіткнення. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Росія завдала по Україні 70 авіаударів, скинувши при цьому 122 КАБ, також загарбники задіяли для ударів 718 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах. 

На Харківському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції українских підрозділів в районі Вовчанська та Стариці. Дві атаки тривають. На цьому напрямку вдалося ліквідувати й поранити 72 загарбників, знищити бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, 32 БпЛА, сім одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Окрім того, пошкоджені дві артсистеми і чотири автомобілі окупантів.

12 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили дев’ять атак. Тривають три боєзіткнення. 

На Лиманському російські війська 14 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. Бої продовжуються поблизу Греківки та в районі Тернів.

На Краматорському українські воїни відбили спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.

Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку; тут агресор 40 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Силами оборони відбито 34 штурмові дії противника, шість боєзіткнень тривають досі. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 168 військовослужбовців вбитими та 197 - пораненими. Знищені танк, чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, шість автомобілів і чотири мотоцикли. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще чотирьом артилерійським системам, трьом авто і чотирьом бойовим броньованим машинам противника.

На Курахівському загарбник теж досить активний - на цей час доби зафіксовано 35 атак поблизу Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки. Наші захисники зупинили 21 з них. Бої тривають у 14 локаціях. 

На Времівському агресор десять разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки. Одна атака триває.

На Оріхівському вороги намагались просунутись на позиції українських військ в районі Роботиного, алезазнали невдачі. 

На Придніпровському Сили оборони зупинили чотири спроби окупантів атакувати наші позиції.

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