Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території

«Держава має прямо казати на яку грошову допомогу людина може розраховувати, аби вона мати впевненість у своєму майбутньому», - вважає омбудсман.

В Україні погіршується ситуація із внутрішньо переміщеними особами – люди повертаються на окупованій території.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець на саміті «(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини додав, що повідомив Кабміну про цю проблему.

«Станом на зараз ситуація погіршується — у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння. Я порушував дане питання на рівні уряду. Держава має прямо казати на яку грошову допомогу людина може розраховувати, аби вона мати впевненість у своєму майбутньому», - заявив омбудсман.

Також Лубінець повідомив, що на саміті представили результати дослідження щодо поляризації українського суспільства. Вони демонструють, що розколу і поляризації українського суспільства як таких немає, додав омбудсман.