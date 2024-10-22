«Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності», - заявив Президент.

Володимир Зеленський повідомив, що не лише у деяких працівників органів прокуратури є фальшива інвалідність.

У вечірньому відеозверненні 22 жовтня глава держави заявив, що фейкову інвалідність також мають посадовці, зокрема, митниці, податкової та інших державних органів.

«Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності», - наголосив глава держави.

Президент додав, що у Мінцифри і цифровій команді Міністерства оборони «є кому забезпечити відповідні зміни».

Зеленський також сказав, що інша проблема полягає у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.

«Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності», - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що «окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади».

Після появи інформації від журналіста Юрія Бутусова про майже пів сотні прокурорів Хмельниччини, які оформили собі інвалідність очільника облпрокуратури звільнили з роботи, а опісля Генпрокуратура ініціювала службове розслідування.

Опісля Зеленський розпорядився скликати засіданні РНБО. Воно відбулося 22 жовтня. За його підсумками Президент розпорядився ухвалити кадрові рішення. Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що підозру вже отримали 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Зеленський підписав указ, відповідно до якого МСЕК, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року.

Володимир Зеленський повідомив, що не лише у деяких працівників органів прокуратури є фальшива інвалідність.

У вечірньому відеозверненні 22 жовтня глава держави заявив, що рейкову інвалідність також мають посадовці, зокрема, митниці, податкової та інших державних органів.

«Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності», - наголосив глава держави.

Президент додав, що у Мінцифри і цифровій команді Міністерства оборони «є кому забезпечити відповідні зміни».

Зеленський також сказав, що інша проблема полягає у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.

«Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності», - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що «окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади».