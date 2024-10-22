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Зеленський: фальшиві інвалідності мають посадовці митниці, податкової, Пенсійного фонду, місцевих адміністрацій

«Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності», - заявив Президент.

Зеленський: фальшиві інвалідності мають посадовці митниці, податкової, Пенсійного фонду, місцевих адміністрацій
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що не лише у деяких працівників органів прокуратури є фальшива інвалідність.

У вечірньому відеозверненні 22 жовтня глава держави заявив, що фейкову інвалідність також мають посадовці, зокрема, митниці, податкової та інших державних органів.

«Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності», - наголосив глава держави.

Президент додав, що у Мінцифри і цифровій команді Міністерства оборони «є кому забезпечити відповідні зміни».

Зеленський також сказав, що інша проблема полягає у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.

«Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності», - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що «окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади».

  • Після появи інформації від журналіста Юрія Бутусова про майже пів сотні прокурорів Хмельниччини, які оформили собі інвалідність очільника облпрокуратури звільнили з роботи, а опісля Генпрокуратура ініціювала службове розслідування.
  • Опісля Зеленський розпорядився скликати засіданні РНБО. Воно відбулося 22 жовтня. За його підсумками Президент розпорядився ухвалити кадрові рішення. Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. 
  • Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що підозру вже отримали 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.
  • Зеленський підписав указ, відповідно до якого МСЕК, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року.

Володимир Зеленський повідомив, що не лише у деяких працівників органів прокуратури є фальшива інвалідність.

У вечірньому відеозверненні 22 жовтня глава держави заявив, що рейкову інвалідність також мають посадовці, зокрема, митниці, податкової та інших державних органів.

«Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності», - наголосив глава держави.

Президент додав, що у Мінцифри і цифровій команді Міністерства оборони «є кому забезпечити відповідні зміни».

Зеленський також сказав, що інша проблема полягає у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.

«Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності», - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що «окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади».

  • Після появи інформації від журналіста Юрія Бутусова про майже пів сотні прокурорів Хмельниччини, які оформили собі інвалідність очільника облпрокуратури звільнили з роботи, а опісля Генпрокуратура ініціювала службове розслідування.
  • Опісля Зеленський розпорядився скликати засіданні РНБО. Воно відбулося 22 жовтня. За його підсумками Президент розпорядився ухвалити кадрові рішення. Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. 
  • Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що підозру вже отримали 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.
  • Зеленський також підписав указ, відповідно до чкого Медико-соціальні експертні комісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року.
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