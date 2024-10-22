Володимир Зеленський повідомив, що не лише у деяких працівників органів прокуратури є фальшива інвалідність.
У вечірньому відеозверненні 22 жовтня глава держави заявив, що фейкову інвалідність також мають посадовці, зокрема, митниці, податкової та інших державних органів.
«Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності», - наголосив глава держави.
Президент додав, що у Мінцифри і цифровій команді Міністерства оборони «є кому забезпечити відповідні зміни».
Зеленський також сказав, що інша проблема полягає у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.
«Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності», - зазначив глава держави.
Зеленський підкреслив, що «окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади».
- Після появи інформації від журналіста Юрія Бутусова про майже пів сотні прокурорів Хмельниччини, які оформили собі інвалідність очільника облпрокуратури звільнили з роботи, а опісля Генпрокуратура ініціювала службове розслідування.
- Опісля Зеленський розпорядився скликати засіданні РНБО. Воно відбулося 22 жовтня. За його підсумками Президент розпорядився ухвалити кадрові рішення. Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.
- Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що підозру вже отримали 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.
- Зеленський підписав указ, відповідно до якого МСЕК, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року.
Володимир Зеленський повідомив, що не лише у деяких працівників органів прокуратури є фальшива інвалідність.
У вечірньому відеозверненні 22 жовтня глава держави заявив, що рейкову інвалідність також мають посадовці, зокрема, митниці, податкової та інших державних органів.
«Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності», - наголосив глава держави.
Президент додав, що у Мінцифри і цифровій команді Міністерства оборони «є кому забезпечити відповідні зміни».
Зеленський також сказав, що інша проблема полягає у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.
«Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності», - зазначив глава держави.
Зеленський підкреслив, що «окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади».
- Після появи інформації від журналіста Юрія Бутусова про майже пів сотні прокурорів Хмельниччини, які оформили собі інвалідність очільника облпрокуратури звільнили з роботи, а опісля Генпрокуратура ініціювала службове розслідування.
- Опісля Зеленський розпорядився скликати засіданні РНБО. Воно відбулося 22 жовтня. За його підсумками Президент розпорядився ухвалити кадрові рішення. Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.
- Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що підозру вже отримали 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.
- Зеленський також підписав указ, відповідно до чкого Медико-соціальні експертні комісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року.