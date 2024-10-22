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На Дніпропетровщині через російські обстріли загинула одна людина, ще одна поранена

Обстріли також зачепили газогони і лінії електропередач.

На Дніпропетровщині через російські обстріли загинула одна людина, ще одна поранена
руїни у Марганці на Дніпропетровщині
Фото: Telegram/Сергій Лисак

У Марганці Дніпропетровської області загинув чоловік через російські обстріли.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також є поранений у Нікополі. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості – у нього осколкові поранення обох ніг. 

Загалом Нікопольський район зазнав понад 20 атак протягом дня. Ворог бив дронами-камікадзе й артилерією. Під обстрілами опинилися крім Нікополя, Покровська, Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади. 

Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Також пошкоджені інфраструктура, сім приватних будинків, дві господарські споруди, парник, авто, стадіон, дві АЗС. Обстріли зачепили газогони і лінії електропередач.

Лисак додав, що у день сили ППО знищили на Дніпропетровщині ворожий розвідувальний дрон.

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