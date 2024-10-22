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Сирський поінформував голову Пентагону про ситуацію на фронті на найбільш важких напрямках

Вони також обговорили посилення спроможностей протиповітряної оборони та низку інших питань. 

Сирський поінформував голову Пентагону про ситуацію на фронті на найбільш важких напрямках
Олександр Сирський
Фото: Генштаб у Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів "конструктивну та плідну" зустріч з міністром оборони США паном Ллойдом Остіном.

Про це Сирський повідомив у фесбуці.

Він розповів, що поінформував главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найбільш важких напрямках дій українських військ. 

"В ході розмови зазначив про важливість системної та безперебійної підтримки Сил оборони України озброєнням та військовою технікою з боку союзників, насамперед США. У цьому контексті вкотре наголосив на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів", - зазначив Сирський. 

Також співрозмовники детально обговорили питання щодо використання окремих засобів ураження, посилення спроможностей протиповітряної оборони та низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на фронті.

Сирський подякував голові Остіну за чітку і послідовну позицію з підтримки України та його особистий внесок у започаткування та організацію зустрічей у форматі "Рамштайн".

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