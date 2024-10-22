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​На Житомирщині поліція знищила 60 кг наркотиків і 6 тисяч нарковмісних рослин

Наркотичні речовини були речовими доказами.

​На Житомирщині поліція знищила 60 кг наркотиків і 6 тисяч нарковмісних рослин
Фото: Нацполіція

На Житомирщині поліцейські в присутності спеціально створеної комісії знищили близько 60 кг наркотиків і майже 6 тисяч нарковмісних рослин. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Наркотичні речовини були речовими доказами у розглянутих судами кримінальних провадженнях.

"Марихуана, макова солома, опій, амфетамін – такі наркотики, найбільш розповсюджені серед молоді, були вилучені правоохоронцями з незаконного обігу у наркоділків під час оперативно-розшукових заходів", - зазначили в Нацполіції.

Правоохоронці знищили не лише наркотики та сировину, а й специфічні пристосування для їх вживання, також вилучені як свідчення незаконної діяльності обвинувачених.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у вересні в ході масштабної спецоперації правохоронці перекрили канали збуту зброї та наркотиків. Про підозру повідомлено 116 особам по всій Україн

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