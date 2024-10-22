На Житомирщині поліцейські в присутності спеціально створеної комісії знищили близько 60 кг наркотиків і майже 6 тисяч нарковмісних рослин.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Наркотичні речовини були речовими доказами у розглянутих судами кримінальних провадженнях.
"Марихуана, макова солома, опій, амфетамін – такі наркотики, найбільш розповсюджені серед молоді, були вилучені правоохоронцями з незаконного обігу у наркоділків під час оперативно-розшукових заходів", - зазначили в Нацполіції.
Правоохоронці знищили не лише наркотики та сировину, а й специфічні пристосування для їх вживання, також вилучені як свідчення незаконної діяльності обвинувачених.
Нагадаємо, у вересні в ході масштабної спецоперації правохоронці перекрили канали збуту зброї та наркотиків. Про підозру повідомлено 116 особам по всій Україн