На Житомирщині поліцейські в присутності спеціально створеної комісії знищили близько 60 кг наркотиків і майже 6 тисяч нарковмісних рослин.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Наркотичні речовини були речовими доказами у розглянутих судами кримінальних провадженнях.

"Марихуана, макова солома, опій, амфетамін – такі наркотики, найбільш розповсюджені серед молоді, були вилучені правоохоронцями з незаконного обігу у наркоділків під час оперативно-розшукових заходів", - зазначили в Нацполіції.

Правоохоронці знищили не лише наркотики та сировину, а й специфічні пристосування для їх вживання, також вилучені як свідчення незаконної діяльності обвинувачених.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у вересні в ході масштабної спецоперації правохоронці перекрили канали збуту зброї та наркотиків. Про підозру повідомлено 116 особам по всій Україн