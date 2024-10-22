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Президент України відповів, що для нього означало б завершення гарячої фази війни

Зеленський вважає, що про це сигналізувала би будь-яка дипломатія з ворогом. 

Президент України відповів, що для нього означало б завершення гарячої фази війни
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський думає, що про завершення так званої гарячої фази війни сигналізували б будь-які дипломатичні перемовини.

На зустрічі з журналістами він сказав, що завершення гарячої фази, на його погляд, не означає відсутність оборонних дій і не означає відсутність наступальних. Але будь-які дипломатичні кроки ведуть до цього, вважає президент.

"Ось вам живий приклад. Ми вирішили на першому Саміті, що може бути рішення щодо енергобезпеки. Так? Іншими словами: ми не атакуємо їх енергетику, вони не атакують нашу енергетику. Чи це веде до завершення гарячої стадії? Вважаю, так. Тому, що це частина війни, яка дуже небезпечна для нас. Якщо ми домовляємось разом з партнерами або в посередництві з партнерами, як висновок із Саміту, що по енергетиці сторони не б'ють, то це зменшення градусу", – сказав він.

Так само і стосовно продовольчої безпеки: якщо працює зерновий коридор і росіяни не атакують порти Одеської області.

"Якщо ми говоримо про вільне судноплавство, те рішення, яке може бути на Саміті, – по цивільних кораблях ніхто не має права бити і не можна блокувати моря, передусім Чорне море, в нашому випадку. Але це не значить, що вони не будуть застосовувати, наприклад, дрони по якихось наших військових цілях, а ми не будемо атакувати їхні військові цілі", – пояснив він.

  • Зараз Росія атакує і українську енергетику, і цивільне судноплавство. Вона навмисно б'є по суднах з агропродукцією для інших країн. 
  • Раніше Зеленський говорив, що крапку в війні має поставити другий Саміт миру. 
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