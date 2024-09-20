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Зеленський: маємо максимально посилити Україну, щоб цього року другий Саміт миру поставив крапку у війні

Також глава держави заявив, що План перемоги України розрахований на швидкі рішення партнерів у жовтні-грудні.

Зеленський: маємо максимально посилити Україну, щоб цього року другий Саміт миру поставив крапку у війні
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 20 вересня, президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Києві заявив, що Україна має бути максимально посилена до проведення другого Саміту миру вже цього року, передає “Інтерфакс-Україна”. 

"Я хочу подякувати за нашу спільну роботу заради реалізації Формули миру – єдиний реальний формат завершення війни справді справедливим і тривалим миром. Ми маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру – саміт, який зможе поставити крапку в цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане трьома крапками", – сказав Зеленський.

"І ми всі в Європі однаково зацікавлені в мирі. Мир – це не заморожування війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом і мораллю. Мир має бути надійним і таким буде. Я в цьому впевнений. Я вдячний усім, хто нам допомагає", – додав глава української держави.

Також глава держави заявив, що План перемоги України розрахований на швидкі рішення партнерів у жовтні-грудні.

"Здебільшого рішення про план перемоги залежать від президента США і також від інших партнерів. Але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі та підтримки Сполучених Штатів. Дуже сподіваюся, що президент США підтримає цей план. Увесь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів, на рішення, які мають здійснитися, починаючи з жовтня і до грудня-місяця", – сказав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що ці рішення не відкладатимуться. "Тоді, ми вважаємо, цей план спрацює", – сказав він.

  • План перемоги Зеленський представить президенту США Джо Байдену, кандидатам у президенти обох партій та Конгресу. Представлення відбудеться уже наступного тижня, під час візиту українського президента до Штатів. 
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