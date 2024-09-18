Зеленський: Україна повністю підготувала План перемоги

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський заявив про повну готовність Плану перемоги, який Україна повинна реалузівати.

"Сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш План перемоги – усі пункти, усі ключові акценти визначені, є необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати. Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україні потрібна надійна й тривала безпека, а отже – для усієї Європи.