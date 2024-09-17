Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Європейської комісії (список)

Тепер інституція має лише два рівні керівництва: виконавчі віцепрезиденти та комісари.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад виконавчого органу Європейського союзу, пише Politico.

Тепер інституція має лише два рівні керівництва: виконавчі віцепрезиденти та комісари. Попередній третій рівень віцепрезидентів було скасовано.

Склад Єврокомісія:

Урсула фон дер Ляєн (Німеччина): президентка Європейської комісії;

Тереза Рібера (Іспанія): виконавчий віцепрезидент з чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу. Виконує обов'язки комісара з питань конкуренції;

Хенна Віркунен (Фінляндія): виконавчий віцепрезидент з технічного суверенітету, безпеки та демократії;

Стефан Сежурне (Франція): виконавчий віцепрезидент із питань процвітання та промислової стратегії;

Роксана Мінзату (Румунія): виконавчий віцепрезидент з персоналу, навичок і готовності;

Рафаеле Фітто (Італія): виконавчий віцепрезидент з питань єдності та реформ;

Кая Каллас (Естонія): Верховний представник із зовнішньої політики та політики безпеки;

Магнус Бруннер (Австрія): внутрішні справи та міграція;

Аджа Лахбіб (Бельгія): готовність, управління кризовими ситуаціями, рівність;

Катерина Захарієва (Болгарія): стартапи, дослідження та інновації;

Дубравка Шуїця (Хорватія): Середземномор'я. Відповідає за відносини з середземноморськими сусідами на Близькому Сході та в Північній Африці.

Костас Кадіс (Кіпр): рибальство та океани;

Йозеф Сікела (Чехія): міжнародне партнерство. Напрямок охоплює міжнародні витрати на розвиток і конкурента у ЄС китайської ініціативи “Один пояс, один шлях”;.

Ден Йоргенсен (Данія): енергетика та житло;

Апостолос Цицікостас (Греція): сталий транспорт і туризм;

Олівер Варгеї (Угорщина): здоров'я та добробут тварин;

Майкл МакГрат (Ірландія): демократія, справедливість і верховенство права;

Валдіс Домбровскіс (Латвія): економія та продуктивність, впровадження та спрощення;

Андріус Кубілюс (Литва): оборона і космос;

Крістоф Гансен (Люксембург): сільське господарство та продовольство;

Глен Мікаллеф (Мальта): справедливість між поколіннями, молодь, культура та спорт;

Вопке Гукстра (Нідерланди): клімат, чистий нуль і чисте зростання;

Пьотр Серафін (Польща): бюджет, боротьба з шахрайством, державне управління;

Марія Луїс Альбукерке (Португалія): фінансові послуги;

Марош Шефчович (Словаччина): торгово-економічна безпека, міжінституційні відносини та прозорість;

Марта Кос (Словенія): розширення;

Джессіка Розволл (Швеція): довкілля, водостійкість і конкурентоспроможна циркулярна економіка.

Після багатьох політичних суперечок фон дер Ляєн змогла отримати другий термін у червні, коли блок партії Зелених погодився проголосувати за неї.

Очільниця ЄК прагнула сформувати більш гендерно збаласовану Комісію і просила країни-члени просили двох кандидатів ‒ чоловіка та одну, однак більшість країн ЄС висунули лише одного.

В новому складі Єврокомісії з’явилася окрема посада комісара з питань розширення. Дотепер портфель розширення об’єднували з портфелем сусідства.

Раніше колишній французький міністр і член Єврокомісії Тьєррі Бретон повідомив, що йде у відставку з посади єврокомісара з внутрішнього ринку ЄС через розбіжності у поглядах з Урсулою фон дер Ляєн.

Коли Єврокомісія розпочне наразі точно не відомо. Раніше йшлося про початок жовтня чи 1 листопада. Також є версія, що ЄК запрацює не раніше початку грудня.

Детальніше про Європейську комісію

Європейська комісія є виконавчим органом Європейського Союзу. Інституція складається з президента, нині фон дер Ляєн, якого пропонують лідери держав-членів, а потім обирає Європейський парламент.

Потім президент створює національний уряд, еквівалент Кабінету міністру, члени якого неофіційно відомі як комісари, з представників усіх держав-членів ЄС. Члени Європейської комісії отримують портфелі, подібні до портфелів міністрів або секретарів національних урядів. Їхнє призначення затверджує Європарламентом.

Загалом у штаті Європейської комісії є 32 тисячі працівників.