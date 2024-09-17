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Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Європейської комісії (список)

Тепер інституція має лише два рівні керівництва: виконавчі віцепрезиденти та комісари. 

Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Європейської комісії (список)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад виконавчого органу Європейського союзу, пише Politico.

Тепер інституція має лише два рівні керівництва: виконавчі віцепрезиденти та комісари. Попередній третій рівень віцепрезидентів було скасовано.

Склад Єврокомісія:

  • Урсула фон дер Ляєн (Німеччина): президентка Європейської комісії;
  • Тереза Рібера (Іспанія): виконавчий віцепрезидент з чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу. Виконує обов'язки комісара з питань конкуренції;
  • Хенна Віркунен (Фінляндія): виконавчий віцепрезидент з технічного суверенітету, безпеки та демократії;
  • Стефан Сежурне (Франція): виконавчий віцепрезидент із питань процвітання та промислової стратегії;
  • Роксана Мінзату (Румунія): виконавчий віцепрезидент з персоналу, навичок і готовності;
  • Рафаеле Фітто (Італія): виконавчий віцепрезидент з питань єдності та реформ;
  • Кая Каллас (Естонія): Верховний представник із зовнішньої політики та політики безпеки;
  • Магнус Бруннер (Австрія): внутрішні справи та міграція;
  • Аджа Лахбіб (Бельгія): готовність, управління кризовими ситуаціями, рівність;
  • Катерина Захарієва (Болгарія): стартапи, дослідження та інновації;
  • Дубравка Шуїця (Хорватія): Середземномор'я. Відповідає за відносини з середземноморськими сусідами на Близькому Сході та в Північній Африці.
  • Костас Кадіс (Кіпр): рибальство та океани;
  • Йозеф Сікела (Чехія): міжнародне партнерство. Напрямок охоплює міжнародні витрати на розвиток і конкурента у ЄС китайської ініціативи “Один пояс, один шлях”;.
  • Ден Йоргенсен (Данія): енергетика та житло;
  • Апостолос Цицікостас (Греція): сталий транспорт і туризм;
  • Олівер Варгеї (Угорщина): здоров'я та добробут тварин;
  • Майкл МакГрат (Ірландія): демократія, справедливість і верховенство права;
  • Валдіс Домбровскіс (Латвія): економія та продуктивність, впровадження та спрощення;
  • Андріус Кубілюс (Литва): оборона і космос;
  • Крістоф Гансен (Люксембург): сільське господарство та продовольство;
  • Глен Мікаллеф (Мальта): справедливість між поколіннями, молодь, культура та спорт;
  • Вопке Гукстра (Нідерланди): клімат, чистий нуль і чисте зростання;
  • Пьотр Серафін (Польща): бюджет, боротьба з шахрайством, державне управління;
  • Марія Луїс Альбукерке (Португалія): фінансові послуги;
  • Марош Шефчович (Словаччина): торгово-економічна безпека, міжінституційні відносини та прозорість;
  • Марта Кос (Словенія): розширення;
  • Джессіка Розволл (Швеція): довкілля, водостійкість і конкурентоспроможна циркулярна економіка.

Після багатьох політичних суперечок фон дер Ляєн змогла отримати другий термін у червні, коли блок партії Зелених погодився проголосувати за неї.

Очільниця ЄК прагнула сформувати більш гендерно збаласовану Комісію і просила країни-члени просили двох кандидатів ‒ чоловіка та одну, однак більшість країн ЄС висунули лише одного.

В новому складі Єврокомісії з’явилася окрема посада комісара з питань розширення. Дотепер портфель розширення об’єднували з портфелем сусідства.

Раніше колишній французький міністр і член Єврокомісії Тьєррі Бретон повідомив, що йде у відставку з посади єврокомісара з внутрішнього ринку ЄС через розбіжності у поглядах з Урсулою фон дер Ляєн.

Коли Єврокомісія розпочне наразі точно не відомо. Раніше йшлося про початок жовтня чи 1 листопада. Також є версія, що ЄК запрацює не раніше початку грудня.

Детальніше про Європейську комісію

Європейська комісія є виконавчим органом Європейського Союзу. Інституція складається з президента, нині фон дер Ляєн, якого пропонують лідери держав-членів, а потім обирає Європейський парламент.

Потім президент створює національний уряд, еквівалент Кабінету міністру, члени якого неофіційно відомі як комісари, з представників усіх держав-членів ЄС. Члени Європейської комісії отримують портфелі, подібні до портфелів міністрів або секретарів національних урядів. Їхнє призначення затверджує Європарламентом.

Загалом у штаті Європейської комісії є 32 тисячі працівників.

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