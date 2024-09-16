Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Чому план Трампа неможливо реалізувати
Чому план Трампа неможливо реалізувати
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
ГоловнаПолітика

Наступного тижня Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

24 вересня матиме промову лідер США Джозеф Байден, а 25 вересня - Зеленський.

Наступного тижня Зеленський виступить на Генасамблеї ООН
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня - 25 вересня, повідомляє "Голос Америки".

Напередодні матиме промову лідер США Джозеф Байден. Того ж дня стартують загальні дебати на Асамблеї.

Британські представники зазначили, що на зустрічі лідерів йтиметься про узгодження ключових питань щодо подальшої підтримки України у боротьбі проти Росії. Зокрема, обговорять  згоду партнерів, які постачають Києву далекобійну зброю, на дозвіл бити по території РФ. 

  • Зеленський раніше заявляв, що хоче особисто ознайомити партнерів, президента США і кандидатів на цю посаду з планом перемоги України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies