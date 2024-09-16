Наступного тижня Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня - 25 вересня, повідомляє "Голос Америки".

Напередодні матиме промову лідер США Джозеф Байден. Того ж дня стартують загальні дебати на Асамблеї.

Британські представники зазначили, що на зустрічі лідерів йтиметься про узгодження ключових питань щодо подальшої підтримки України у боротьбі проти Росії. Зокрема, обговорять згоду партнерів, які постачають Києву далекобійну зброю, на дозвіл бити по території РФ.