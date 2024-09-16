Зеленський провів Ставку: говорили про захист об’єктів критичної інфраструктури та фронт

Також під час засідання обговорили тему безпілотників та експортні обмеження.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача і заслухав зведення щодо обстановки на фронті та ситуацію щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Про це йдеться у повідомленні Президента.

Глава держави заслухав доповіді обидвох розвідок — СЗР та ГУР — щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах, де спостерігається погіршення дисципліни в російських підрозділах.

Також важливим питанням є готовність інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

"Питання номер три — центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", — додає Президент.

Також на Ставці обговорили тему безпілотників та експортні обмеження, які запроваджують деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів.

"Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", — зазначив Володимир Зеленський.