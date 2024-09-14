Шольц: мирне рішення стане можливим, якщо РФ визнає, що Україна "не васальна держава"

Канцлер Німеччини вважає, що Путін через імперіалістичні мрії позбавляє свою країну майбутнього.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мирне рішення стане можливим, якщо РФ визнає, що Україна "не васальна держава".

Про це він сказав під час виступу перед виборцями в Бранденбурзі.

"Через свої імперіалістичні мрії Путін прирікає сотні тисяч російських солдатів на смерть і тяжкі поранення, а також руйнує економічні зв'язки Росії з багатьма країнами світу. Путін позбавляє свою країну майбутнього", - сказав Шольц.

Водночас, за його словами, в України після війни "буде сильніша армія, ніж раніше".

Він додав, що мирне рішення стане можливим лише в тому випадку, якщо РФ визнає, що Україна – "не васальна держава".

Глава уряду ФРН також наголосив, що Німеччина продовжить надавати військову допомогу Україні, щоб вона могла вистояти проти агресії РФ, але при цьому знову відмовився змінювати рішення щодо постачання Києву далекобійних ракет Taurus.