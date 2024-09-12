Глава держави зазначив, що з нетерпінням чекає на всі зустрічі та обговорення.

Сьогодні, 12 вересня, до Києва з візитом прибув президент Естонії Алар Каріс.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х.

“Приїхав у велике місто Київ. З нетерпінням чекаю на всі зустрічі та обговорення”, – написав Каріс.

Arrived in the great city of #Kyiv. Looking forward to all the meetings & discussions

. #StandWithUkraine #SupportUkraine pic.twitter.com/Jf9QwnZ0Q3 — Alar Karis (@AlarKaris) September 12, 2024

Нагадаємо, напередодні, 11 вересня, до Києва на саміт Кримської платформи приїхали президент Литви Гітанас Науседа, прем’єр-міністер Латвії Евіка Сіліня, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі.