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До Києва прибув президент Естонії

Глава держави зазначив, що з нетерпінням чекає на всі зустрічі та обговорення.

До Києва прибув президент Естонії
Алар Каріс у вагоні Укрзалзіниці
Фото: x.com / Alar Karis

Сьогодні, 12 вересня, до Києва з візитом прибув президент Естонії Алар Каріс.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х. 

“Приїхав у велике місто Київ. З нетерпінням чекаю на всі зустрічі та обговорення”, – написав Каріс.

Нагадаємо, напередодні, 11 вересня, до Києва на саміт Кримської платформи приїхали президент Литви Гітанас Науседа, прем’єр-міністер Латвії Евіка Сіліня, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі.

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