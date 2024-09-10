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Панама приєдналася до комюніке першого Саміту миру

Наразі 94 держави підтримали принципи справедливого і міцного миру для України.

Панама приєдналася до комюніке першого Саміту миру
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Панама приєдналася до спільного комюніке, ухваленого влітку під час першого Саміту миру. 

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х. 

“Я дякую Республіці Панама за приєднання до Спільного комюніке про основи миру, прийнятого на першому Саміті миру в Швейцарії. Ми сподіваємося на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що географія країн, які підтримують принципи справедливого і міцного миру для України, продовжує розширюватися. На сьогоднішній день 94 держави та організації поділяють спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН і міжнародного права.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру проходив 15-16 червня у Швейцарії. Це – установчий саміт, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих.

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