Панама приєдналася до комюніке першого Саміту миру

Наразі 94 держави підтримали принципи справедливого і міцного миру для України.

Панама приєдналася до спільного комюніке, ухваленого влітку під час першого Саміту миру.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.

“Я дякую Республіці Панама за приєднання до Спільного комюніке про основи миру, прийнятого на першому Саміті миру в Швейцарії. Ми сподіваємося на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що географія країн, які підтримують принципи справедливого і міцного миру для України, продовжує розширюватися. На сьогоднішній день 94 держави та організації поділяють спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН і міжнародного права.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру проходив 15-16 червня у Швейцарії. Це – установчий саміт, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих.