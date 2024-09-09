Сьогодні, 9 вересня, Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов’язки голови Закарпатської ОДА.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №625/2024.

“Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича”, - йдеться у документі.

Мирослав Білецький – депутат Закарпатської обласної ради VI (2010-2015), VII (2015-2020) та VIII (2020-2025) скликань. Із 2021 року він є першим заступником голови Закарпатської ОДА.