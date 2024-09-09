Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
ГоловнаПолітика

Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов’язки голови Закарпатської ОДА

Ним став Мирослав Білецький.

Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов’язки голови Закарпатської ОДА
Закарпатська ОДА

Сьогодні, 9 вересня, Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов’язки голови Закарпатської ОДА.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №625/2024.

“Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича”, - йдеться у документі. 

Підписуйтесь на наш Google News

Мирослав Білецький – депутат Закарпатської обласної ради VI (2010-2015), VII (2015-2020) та VIII (2020-2025) скликань. Із 2021 року він є першим заступником голови Закарпатської ОДА.

  • Попереднього голову Закарпатської ОДА, Віктора Микиту, 8 вересня призначили заступником голови ОП. 
  • Він опікуватиметься питаннями регіональної політики, зокрема, забезпеченням ефективної роботи військових адміністрацій.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies