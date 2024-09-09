Патріархат для України: вигадка чи реальність?

Якщо ви думаєте, що з ухваленням так званого закону «про заборону УПЦ МП» релігійні баталії в Україні завершилися, то ні. Серйозні тільки починаються. І, можливо, це дасть старт чомусь дуже значущому. Наприклад, статусу патріархату для української церкви. Саме таке завдання поставив перед собою наразі Офіс Президента. Бо якщо Петро Порошенко здобув митрополію, то чому Володимир Зеленський не може розширити її до патріархії?

Фото: Митрополит Епіфаній

Чи можливо це технічно? Так, але за виконання низки умов, які зараз видаються малореальними. Передовсім з практичного погляду. З іншого боку, у 2018-му томос про автокефалію теж видавався чимось зі сфери фантастики.

Основний пункт: «новий томос» чи «другий томос» виписувати ніхто не буде — патріархія може бути надана лише в рамках уже чинного. Надана всій повноті українського православ’я. Тобто в разі його об’єднання.

І це найцікавіше. Бо імітувати «об'єднання» точно не вийде.

Екзархи проводять ревізію

15 серпня, на свято Успіння Богородиці, предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП Онуфрія розпочати діалог двох церков без попередніх умов.

Два тижні тому, під час телефонної розмови з Президентом Зеленським Вселенський Патріарх Варфоломій почав з того, що спитав, чи отримав Епіфаній від Онуфрія відповідь. Дізнавшись, що ні, не отримав (хто б сумнівався! — С.К.), Варфоломій засмутився, але все ж попросив Зеленського зустрітися з делегацією екзархів (послів, якщо світською мовою. — С.К.), яких він відправив до Києва наприкінці серпня.

Делегати: Іларіон (Рудник), Іов (Геча) й патріарший диякон Епіфаній (Камʼянович). Усі троє — українці за походженням, двох старших добре знають у Києві, особливо владику Іларіона, чия роль була важливою під час підготовки до собору у 2018-му. Четвертий — владика Михайло (Команський), екзарх Вселенського Патріархату в Києві (посол, що працює тут на постійній основі. — С.К.).

Фото: ОПУ Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Вселенського Патріархату: митрополитом Української православної церкви Канади, архієпископом Вінніпезьким Іларіоном, митрополитом Пісідійським Іовом, патріаршим дияконом Епіфанієм й екзархом Вселенського Патріарха в Україні єпископом Михаїлом, 28 серпня 2024 р.

На той момент гості-екзархи перебували в Києві вже декілька днів і такої зустрічі дуже чекали (відповідно до попередньої програми, також були заплановані «двосторонки» з прем’єром, спікером і секретарем РНБО, але вони чомусь не відбулися).

Гості встигли побувати в Епіфанія, Онуфрія, у Святослава, папського нунція, поспілкувалися з представниками громадськості й навіть з почесним патріархом Філаретом.

Про сам візит домовлялися давно — відповідне рішення Синод Вселенського Патріархату ухвалив ще рік тому. З різних причин подію відкладали. Аж ось у середині серпня (уже після їхньої особистої зустрічі на Фанарі. — Ред.) Вселенський Патріарх Варфоломій написав Предстоятелю ПЦУ Блаженнійшому Епіфанію лист (це канонічний порядок і, якщо хочете, правила внутрішньоцерковного етикету. — С.К.), у якому повідомив, що поїздка відбудеться найближчими днями і делегати «виключно у співпраці з Вами проведуть зустрічі з державними та церковними інституціями».

І хоча візит не підсумували гучними офіційними заявами чи створенням якої-небудь «робочої групи», його точно можна назвати історичним. «Діалог — це процес. Екзархам важливо було побачити й послухати всіх, щоб зрозуміти, чи в принципі може йтися про конструктивну комунікацію. І якщо так — у якій формі», — пояснює співрозмовник, обізнаний із ситуацією.

LB.ua намагається докладніше розібратися не тільки з предметними наслідками візиту, але й головно з тим, як це (не)вплине на зближення українських православних конфесій і потенційно на можливість надання патріархату Україні.

Московський патріархат «хоче жити дружно»?

У перші дні червня 2024 року сталася непомітна для людей світських, але важлива для «церковної тусовки» подія – візит в Україну делегації Православної церкви Америки на чолі з її предстоятелем Митрополитом Тихоном.

Цвях програми— їхня зустріч і спілкування з очільником УПЦ МП Митрополитом Онуфрієм. Не те, щоб Тихон і Онуфрій були аж такими близькими (найбільше їх поєднує приналежність до консервативного середовища), але для УПЦ МП будь-які «міжнародні» комунікації, навіть просто «дружні візити» на вагу золота.

Фото: news.church.ua Архиєпископ Вашингтонський, Митрополит всієї Америки та Канади Тихон та очільник УПЦ МП Митрополит Онуфрій (праворуч) під час зустрічі в Києві, 1 червня 2024 року

Судіть самі: в травні 2022-го УПЦ проголошує, що вона більше не МП і нібито «пориває всі зв’язки з Москвою». Проте з погляду канонічного права, якому підпорядковується все світове православʼя (як світська країна — Конституції. — С.К.), УПЦ МП була, є і залишається частиною РПЦ. Самостійну «зовнішню політику» вона вести не може. Просто тому, що — на відміну від РПЦ — не є суб’єктом.

Ба більше, РПЦ ще у 2018-му в односторонньому порядку розірвала канонічне спілкування з Константинополем (у помсту за томос для України), а УПЦ МП це рішення підтримала. Ба, в 2022-му, на тому самому «соборі в Феофаніі» - його підтвердила. Нащо? Не питайте.

І тут – такий подарунок у вигляді американської делегації і митрополита Тихона!

За свідченнями джерел, скориставшись нагодою, митрополит Онуфрій передав через Тихона подарунок для Патріарха Варфоломія – панагію-трійник (невеликий образ Богоматері, який архієреї носять на грудях. Зазвичай – щедро прикрашена, - С.К.). Чи передав від себе особисто чи від всього Синоду УПЦ МП (до складу якого входять такі славні люди, як Антоній (Паканич) чи «Паша-мерседес») ми навряд коли дізнаємось – жодної записки до подарунку не додавалося, просто привітання на словах.

Фото: Миколай Данилевич Очільниц УПЦ МП митрополит Онуфрій

Таким чином, можна говорити, що очільник УПЦ МП сам ініціював зустріч з посланцями Вселенського. Принаймні в деякій мірі – точно. Цікаво, що сама їхня серпнева зустріч відбувалася в момент, коли на офіційному сайті РПЦ публікували чергову заяву про «утиски УПМ МП» в Україні.

Люди щиросердечні та оптимістично налаштовані могли б побачити в цьому позитивний сигнал: мовляв, нарешті в УПЦ МП схаменулися, а вирішили «не словом, а ділом» відмежовуватися від Москви.

Однак ті, хто хоч трохи знайомих з «внутрішньоцерковними розкладами» більш помірковані. Якщо не сказати скептичні.

І зовсім не тому, що зі сторони МП на зустрічі був присутній також головний проросійський «яструб» Антоній (Паканич). І не тому, що жодних офіційних повідомлень-комюніке за її результатами, тим більше – спільних фотографій, не публікувалося (бо для чого зайвий раз дражнити Москву?, - С.К.).

Все значно простіше.

Після ухвалення так званого «церковного закону» УПЦ МП вимушена тонко балансувати.

Її головний стратегічний інтерес – тягнути час.

Це – раз. На усунення юридичних зв’язків з Москвою закон дає дев'ять місяців. Додайте сюди апеляції-касації й інші судові процедури. За ці дев'ять місяців може «здохнути або ішак або падишах», або ще щось змінитися. Передовсім – на фронті.

Таке собі «ждунство».

Власне, з собором в Феофанії в травні 2022-го був аналогічний розрахунок і він, як ми бачимо, спрацював.

Два – особа самого предстоятеля УПЦ МП.

Фото: facebook сторінка УПЦ МП Священнослужителі УПЦ МП на чолі з митрополиом Онуфрієм

Ми знаємо, що в УПЦ МП є доволі значна кількість рядових священників, які є дійсно проукраїнськими та патріотично налаштованими, які воліли б остаточно порвати з Москвою, але – з низки причин – не готові напряму доєднатися до ПЦУ. Варіант з екзархатом виключений, однак суто гіпотетично можливий інший – з тимчасовим (!) перебуванням під омофором Ставропігії. Ставропігія – посольство Фанару в Києві, що діє на постійній основі. Тут я спеціально не розписую деталі, адже це потягне на дуже великий, перенасичений складними богословськими термінами текст; наразі ми цим не зловживатимемо, просто тримаємо в голові, що гіпотетично така схема можлива. Не основна, а як одна із. Якщо свого часу грецькі богослови зуміли обґрунтувати надання Томосу невідповідністю в документах 300-річної давнини, тут вони точно впораються. Або запропонують інші варіанти.

Однак, в будь-якому разі, для цього (як і за будь-яких інших сценаріїв) УПЦ МП потрібно буде поновити зв'язок з Константинополем.

Самостійно – в «обхід» свого церковного начальства – прогресивно налаштовані священники таке зробити не можуть.

Але чи уявляєте ви ситуацію, при якій митрополит Онуфрій виходить на Синод (більшість членів якого налаштовані абсолютно проросійські, а третина має російські паспорти) і «штовхає» приблизно такий спіч:

- Дорогі браття! Рішення РПЦ про розірвання канонічного спілкування з Константинополем, яке нами було спочатку підтримано, а потім підтверджено, не є правильним. Маємо виправити ситуацію, давайте все відновимо.

Я – ні, не уявляю.

Бо, по-перше, Онуфрій отримає «бунт на кораблі» - свої його не підтримають.

По-друге, того ж дня з Москви прийде ухвала про зняття Онуфрія (Березовського) з кафедри «митрополита Київського». Формально Москва має на таке повне право. А Онуфрій опиниться в ситуації, в якій тридцять років перебував патріарх Філарет.

Ну, і по-третє, сам митрополит Онуфрій ніколи не піде на відверту конфронтацію з Москвою. Бо він – плоть від плоті Російської православної церкви.

Фото: змі окупантів Предстоятель УПЦ МП Митрополит Онуфрій і глава РПЦ патріарх Московський Кирил під час зустрічі в Москві, 2020 р.

Для того, щоб пояснити це людям світським, варто навести лише один епізод – його власні коментарі щодо наявності у нього російського паспорту. Замість коротко і по суті відреагувати на звинувачення (які насправді є констатацією факту), він розлого описує як, свого часу, не мав змоги отримати повноцінної духовної освіти в України, тому поїхав до Росії; поіменно згадує своїх братів по вірі (не питайте для чого, це – загадка, - ред.) і, нарешті, свідчить, що мав мрію – закінчити дні в Свято-Троїцькій Сергієвій Лаврі.

Це все в офіційній (!) заяві пише керівник ні разу не промосковської української церкви. До речі, на сайті УПЦ МП цю заяву не шукайте – її майже одразу потерли.

Увага, питання: чи може така людина дійсно виступити проти Москви? Усвідомлюючи, повторюся, що максимум за годину її позбавлять титулу «митрополита Київського»?

А чи може Москва підтримати подібні «сепаратистські рухи»?

Відповіді очевидні. З цим митрополитом УПЦ МП ніколи не піде ні на які домовленості з Константинополем чи на предметне зближення з ПЦУ. Крапка.

Нагадую, що посада Предстоятеля є пожиттєвою.

Чи зможе українська влада сприяти об’єднанню церкви?

Тепер спробуємо подивитися на події очима української влади. Абсолютно секулярна, довгий час вона просто «відмахувалася» від складних церковних питань, в яких, чесно кажучи, не особливо тямила. Якість стрьомні мужики з бородами, в чорних платтях, одні моляться, інші – як Паша – прокльони роздають, краще з таким не зв’язуватися.

Фото: Макс Требухов Митрополит Онуфрій (праворуч) та митрололит Павло (Лебідь) під час хіротонії архимандрита Никити (Сторожука)

Аж допоки не з'ясувалося, що «церковне питання» - то не про релігію, а про національну безпеку. Так за рік було «вимучено» і нарешті ухвалено так званий закон про «заборону УПЦ МП». І хоча назва жодної релігійної організації там ні разу не згадується, в УПЦ МП дуже нервують і скаржаться на «гоніння». Адже закон містить низку цілком конкретних норм, які просто унеможливлять діяльність конкретних юридичних осіб (приходів, - С.К.),якщо вони юридично не зафіксують розірвання зв’язку з Москвою. Від заборони оренди землі під храмами до встановлення там касових апаратів. З донаторами, які часто працюють «в сіру», якщо не «в чорну», а через єпархії «відбілюються» - окрема розмова (як каже знайомий священник: «у кожного великого храму є свій Вадик Новінський». Він має рацію). Її, вочевидь, мають проводити податкова та силовики.

Жодних репресій, примусових «висилень» чи чогось такого – все виключно в законній площині. По суті, держава не просто може, а й повинна сприяти реалізації норм ухваленого закону в рамках наявних у неї інструментів.

Інакше нащо він тоді ухвалювався? І як виглядатиме держава, якщо закон ігноруватиметься?

Тепер глянемо цинічно-електорально. На сьогодні МП – це мінімум 4 мільйони вірних по країні. Звісно, в МП вам назвуть більшу цифру – від 6 і вище, але якщо говорити про тих, хто перебуває на території України і відвідує храм частіше, ніж на Різдво та Великдень, асоціює себе саме з цією церквою, порядок математики десь такий.

Фото: facebook сторінка УПЦ МП Віряни УПЦ МП

Цим умовним чотирьом мільйонам щодня розказують, що влада влаштувала «гоніння». Скільки з них готові – згідно закликам черкаського Феодосія (Снігірьова) «піти в катакомби» та «страждати за віру»? Тобто - не зрікатися зв'язку з РПЦ? Пару сотень релігійних фанатиків, звичайно, набереться, але на загал вони не впливають - їх не «перепрошʼєш». Як і самого Феодосія, який – з його п'ятьма підозрами від СБУ – намагається нині ще «підвищити градус». З розрахунку або бути засудженим, обміняним та отримати «в окормлєніє» якийсь небідний приход в РФ. Або ж тут, в Україні, «підсидіти» самого Паканича та очолити «яструбів» в УПЦ МП.

Серед всіх інших поміж чотирьох мільйонів точно є потенційні виборці умовної «Слуги» (або як там наступного разу називатиметься партія влади), то нащо з ними псувати стосунки?

І нащо віддавати «першість» в церковних питаннях Петру Порошенку? Останнє – неабиякий політичний аргумент для Банкової. Адже якщо Порошенко приніс Україні митрополію, то чому Зеленський не може принести статус патріархії?

Логіка в головному офісі країни панує зараз саме така. Адже патріархія – точно «крутіше», ніж митрополія. Це тобі не якийсь «екзархат» для МП, про який в Києві говорили раніше і який Патріарх Варфоломій охарактеризував як «фейк-ньюз» (чому екзархат для МП – нісенітниця, ми детально писали раніше).

Фото: pomisna.info Вселенський патріарх Варфоломій та глава ПЦУ Епіфаній

Більше того, процедурно для патріархії навіть документу якогось окремого не потрібно, просто - «політичне» рішення Фанару. Як це було, свого часу, з Румунською, приміром, церквою. І політично Фанар зараз в такому зацікавлений: тиск Москви, яка все ще не залишає сподівань утвердитися в якості «третього Риму» посилюється з усіх боків (від Болгарської церкви і до Північної Македонії). «Підсилення» українського треку могло б стати гідною відповіддю.

От тільки Фанар, на відміну від влади світської, ніколи не буде діяти «на вимогу» - за логікою «тут і зараз». Ніколи.

А головне застереження – уникнення нового розколу. Власне, в 2018-му було так само. Тоді світська влада виступила гарантом того, що розколу не станеться. Нинішня може вчинити аналогічно. Але доведеться докласти серйозних зусиль для реального, а не бутафорського єднання православних. «Зігнати» всіх «для картинки» не вийде.

Чи здатна чинна українська влада на таку «гру в довгу»? Зрозуміємо найближчим часом.