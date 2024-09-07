Зеленський зустрівся з переможцем парламентських виборів у Нідерландах, який критикував допомогу Україні

У межах форуму «Амброзетті» в Італії Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Партії свободи, членом Палати представників Нідерландів Гертом Вілдерсом.
Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський подякував Нідерландам та нідерландському народу за комплексну підтримку України, зокрема, оборонну, фінансову і гуманітарну, а також за посилення української протиповітряної оборони.
ПРезидент розповів вілдерсу о безпекову ситуацію в Україні, зусилля з відновлення миру. Зокрема, ішлося про втілення формули миру за результатами першого інавгураційного саміту і підготовку до другого такого заходу.
- Вілдерс, як відомо, раніше виступав проти підтримки України і надання їй військової допомоги.
- Також переможець парламентських виборів у Нідерландах виступав проти того, аби Амстердам підписував безпекову угоду з Києвом.
- Однак невдовзі позиція вілдерса різко змінилася - він почав оприлюднювати заяви на підтримку України, а в лютому цього року навіть дав зрозуміти, що готовий розглянути питання про майбутню військову допомогу Україні.
- Його попередня антиукраїнська риторика та інші спірні моменти завадили порозумітися з іншими партіями, які пройшли до парламенту, і очолити нідерландський уряд.