Армія РФ вдарила некерованими авіаракетами по Стельмахівці на Луганщині

Впродовж доби російські окупанти атакували некерованими ракетами Стельмахівку Луганської області. Також армія РФ вдарила з артилерії в бік Невського та Макіївки.
Про це повідомляє начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"На Куп’янському напрямку противник атакував поблизу Стельмахівки та Андріївки, на Лиманському – в районах Новоєгорівки та Макіївки. На окремих ділянках штурмував за підтримки авіації. Так, по Стельмахівці росіяни завдали удару некерованими авіаційними ракетами. По Невському – із реактивної системи залпового вогню", — ідеться в повідомленні.
За словами Лисогора, у бік Макіївки та Невського окупанти били з артилерійських установок та ще застосовували БпЛА.
- На Куп’янському напрямку відбулося 27 боєзіткнень, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.
- На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 17 разів неподалік Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки.