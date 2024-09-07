Армія РФ вдарила некерованими авіаракетами по Стельмахівці на Луганщині

Також окупанти били з артилерійських установок у бік Макіївки та Невського.

Впродовж доби російські окупанти атакували некерованими ракетами Стельмахівку Луганської області. Також армія РФ вдарила з артилерії в бік Невського та Макіївки.

Про це повідомляє начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"На Куп’янському напрямку противник атакував поблизу Стельмахівки та Андріївки, на Лиманському – в районах Новоєгорівки та Макіївки. На окремих ділянках штурмував за підтримки авіації. Так, по Стельмахівці росіяни завдали удару некерованими авіаційними ракетами. По Невському – із реактивної системи залпового вогню", — ідеться в повідомленні.

За словами Лисогора, у бік Макіївки та Невського окупанти били з артилерійських установок та ще застосовували БпЛА.