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Армія РФ вдарила некерованими авіаракетами по Стельмахівці на Луганщині

Також окупанти били з артилерійських установок у бік Макіївки та Невського.

Армія РФ вдарила некерованими авіаракетами по Стельмахівці на Луганщині
Українські бійці на фронті
Фото: Генштаб

Впродовж доби російські окупанти атакували некерованими ракетами Стельмахівку Луганської області. Також армія РФ вдарила з артилерії в бік Невського та Макіївки.

Про це повідомляє начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"На Куп’янському напрямку противник атакував поблизу Стельмахівки та Андріївки, на Лиманському – в районах Новоєгорівки та Макіївки. На окремих ділянках штурмував за підтримки авіації. Так, по Стельмахівці росіяни завдали удару некерованими авіаційними ракетами. По Невському – із реактивної системи залпового вогню", — ідеться в повідомленні.

За словами Лисогора, у бік Макіївки та Невського окупанти били з артилерійських установок та ще застосовували БпЛА.

  • На Куп’янському напрямку відбулося 27 боєзіткнень, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. 
  • На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 17 разів неподалік Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки.
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