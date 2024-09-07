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Наслідки російської дронової атаки на Київщину: пошкоджені сім будинків та автомобіль

Інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки російської дронової атаки на Київщину: пошкоджені сім будинків та автомобіль
наслідки російської атаки, Київська область
Фото: поліція Київської області

Росія у ніч на 7 вересня атакувала Київську область безпілотниками. Внаслідок російської атаки були пошкоджені сім будинків та автомобіль.

Фото: поліція Київської області

Про це повідомляє поліція Київської області.

Станом на 11:00, в одному з районів пошкоджені сім житлових будинків, дві господарчі споруди, паркани, автомобіль, горів трав'яний настил.

Фото: поліція Київської області

Інформація про постраждалих не надходила.

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