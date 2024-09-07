Інформація про постраждалих не надходила.

Росія у ніч на 7 вересня атакувала Київську область безпілотниками. Внаслідок російської атаки були пошкоджені сім будинків та автомобіль.

Фото: поліція Київської області

Про це повідомляє поліція Київської області.

Станом на 11:00, в одному з районів пошкоджені сім житлових будинків, дві господарчі споруди, паркани, автомобіль, горів трав'яний настил.

Фото: поліція Київської області

Інформація про постраждалих не надходила.

Вночі Київ зазнав атаки російських ударних безпілотників. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Внаслідок нічної атаки РФ біля будівлі Верховної Ради виявили уламки дрона.