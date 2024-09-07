Росія у ніч на 7 вересня атакувала Київську область безпілотниками. Внаслідок російської атаки були пошкоджені сім будинків та автомобіль.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Станом на 11:00, в одному з районів пошкоджені сім житлових будинків, дві господарчі споруди, паркани, автомобіль, горів трав'яний настил.
Інформація про постраждалих не надходила.
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- Внаслідок нічної атаки РФ біля будівлі Верховної Ради виявили уламки дрона.
- У ніч на 7 вересня РФ атакувала Україну 67-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з районів Курська, Єйська та мису Чауда. Сили ППО знищили 58 ворожих дронів.