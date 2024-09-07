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В Україні запрацював Офіс протимінної діяльності ДСНС

Він відповідатиме за планування, моніторинг і виконання завдань з розмінування.

В Україні запрацював Офіс протимінної діяльності ДСНС
Офіс протимінної діяльності ДСНС України
Фото: скриншот відео

7 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відкрив Офіс протимінної діяльності ДСНС України.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, цей орган відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування. Також офіс здійснює сертифікацію і контроль якості роботи операторів протимінної діяльності.

За словами Клименка, лише за минулу добу, 6 вересня, сапери системи МВС обстежили понад 200 гектарів території і знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів. 

"Це все відслідковують фахівці в реальному часі на інтерактивній мапі - кількість залучених сил та засобів, потенційно забруднені та вже очищені території тощо", - додав міністр.

Клименко вважає, що Офіс протимінної діяльності також допоможе ефективніше взаємодіяти з українцями у сфері мінної безпеки.

  • Минулого місяця стало відомо, що в Україні з'явиться професія “демінер”. Дотепер оператори мали самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами.
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