Він відповідатиме за планування, моніторинг і виконання завдань з розмінування.

7 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відкрив Офіс протимінної діяльності ДСНС України.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, цей орган відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування. Також офіс здійснює сертифікацію і контроль якості роботи операторів протимінної діяльності.

За словами Клименка, лише за минулу добу, 6 вересня, сапери системи МВС обстежили понад 200 гектарів території і знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів.

"Це все відслідковують фахівці в реальному часі на інтерактивній мапі - кількість залучених сил та засобів, потенційно забруднені та вже очищені території тощо", - додав міністр.

Клименко вважає, що Офіс протимінної діяльності також допоможе ефективніше взаємодіяти з українцями у сфері мінної безпеки.