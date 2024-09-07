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Російська армія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях України, — Міненерго

Внаслідок ворожих обстрілів неструмлювалась підстанції та побутові споживачі. 

Російська армія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях України, — Міненерго
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє Міненергетики. У Донецькій та Сумській областях через бойові дії вимикались повітряні лінії. 

У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знестурмлювались побутові споживачі у 13 населених пунктах. Наразі живлення відновлено. 

Також після закінчення повітряної тривоги через задимлення території підстанції  персоналом була відключена повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для всіх споживачів відновлено. 

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. 

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