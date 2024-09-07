Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 80 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 80 поранених (оновлено)
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Склад боєприпасів у Воронезькій області РФ атакували дрони СБУ, - джерела

Цей об'єкт ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну

Склад боєприпасів у Воронезькій області РФ атакували дрони СБУ, - джерела
детонація БК у селі Солдатське в РФ
Фото: скриншот відео

У ніч на 7 вересня у Росії на один великий склад із боєприпасами і технікою стало менше. Йдеться про об'єкт у селі Солдатське Воронезької області РФ.

Джерела LB.ua в Службі безпеки підтвердили, що це дрони СБУ атакували склад. 

У спецслужбі зазначили, цей об'єкт ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому. 

На цей момент на складі зафіксували чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

«СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, - є законними цілями», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies