Цей об'єкт ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну

У ніч на 7 вересня у Росії на один великий склад із боєприпасами і технікою стало менше. Йдеться про об'єкт у селі Солдатське Воронезької області РФ.

Джерела LB.ua в Службі безпеки підтвердили, що це дрони СБУ атакували склад.

У спецслужбі зазначили, цей об'єкт ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому.

На цей момент на складі зафіксували чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

«СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, - є законними цілями», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.