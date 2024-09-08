Глава МЗС Сибіга відреагував на російські дрони у Румунії та Латвії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на порушення повітряного простору Румунії та Латвії російськими безпілотниками.
"Сьогодні російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Це нагадування: агресивні дії РФ виходять за межі України", – сказав він, йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.
За словами глави української дипломатії, колективною відповіддю союзників на такі дії має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі.
"Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною. Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", – зазначив міністр.
- У ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару по Україні чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed".
- Тоді один з російських безпілотників перетнув повітряний простір Румунії. У небо підіймали два винищувача F-16.
- Також на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник.
- У НАТО вже засудили порушення Росією повітряного простору Румунії.