Глава МЗС Сибіга відреагував на російські дрони у Румунії та Латвії

Він зазначив, що відповіддю союзників на такі дії Росії має бути підтримка України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на порушення повітряного простору Румунії та Латвії російськими безпілотниками.

"Сьогодні російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Це нагадування: агресивні дії РФ виходять за межі України", – сказав він, йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

За словами глави української дипломатії, колективною відповіддю союзників на такі дії має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі.

"Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною. Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", – зазначив міністр.