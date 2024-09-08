Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
ЗМІ: Україна контратакує під Покровськом
ЗМІ: Україна контратакує під Покровськом
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Ви тільки не відвертайтеся
Ви тільки не відвертайтеся
ГоловнаПолітика

Глава МЗС Сибіга відреагував на російські дрони у Румунії та Латвії

Він зазначив, що відповіддю союзників на такі дії Росії має бути підтримка України. 

Глава МЗС Сибіга відреагував на російські дрони у Румунії та Латвії
Фото: president.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на порушення повітряного простору Румунії та Латвії російськими безпілотниками.

"Сьогодні російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Це нагадування: агресивні дії РФ виходять за межі України", – сказав він, йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

За словами глави української дипломатії, колективною відповіддю союзників на такі дії має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі.

"Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною. Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", – зазначив міністр.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies