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​МЗС засудило показ фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі

Посол закликав організаторів засудити використання мистецтва для пропаганди та не допускати участі фільмів, які відбілюють злочини кремлівського режиму. 

​МЗС засудило показ фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі
Ілюстративне фото
Фото: facebook/ДержКіно України

Міністерство закордонних справ України засуджує прем'єру фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової в рамках Венеційського кінофестивалю.

Про це йдеться в повідомленні МЗС у Telegram.

Посол України в Італії Ярослав Мельник у листі до президента кінофестивалю засудив показ фільму і закликав його організаторів не допускати російської пропаганди. Він наголосив, що Київ "вразило рішення журі кінофестивалю"  обрати для показу фільм, який вважає "недоречним та образливим для українського народу".

"Росіяни на війні" – це фільм співчуття до агресора з паралельним знеціненням жертв агресора, незважаючи на тисячі втрачених українських життів та мільйони покалічених росіянами", – наголосив дипломат.

Мельник зазначив, що стрічка "є ганебним прикладом орвеллівського маніпулювання правдою", нагадавши, що вона ігнорує активні бойові дії в Україні з 2014 року, а її показ особливо недоречний, враховуючи трагедії в Полтаві, Львові та Одесі, коли від російських ударів загинули десятки жителів.

"Головна героїня фільму режисерка Трофімова, яка має історію особистого співробітництва з відомим російським пропагандистським каналом Russia Today, справді має викликати велике занепокоєння у європейської культурної спільноти", - зазначив він.

Посол звернувся до організаторів кінофестивалю з проханням засудити використання мистецтва для пропаганди та не допустити участі фільмів, які відкрито пропагують війну Росії проти України та відбілюють злочини кремлівського режиму. 

Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на міжнародному кінофестивалі в Канаді.

  • Фільм "Росіяни на війні" показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що нібито провела сім місяців із російським батальйоном, який воює в Україні.
  • 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль, організований Венеційською Бієнале почався 28 серпня і тривав до  7 вересня 2024 року. На ньому показали дві українські стрічки.
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