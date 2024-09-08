​МЗС засудило показ фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі

Посол закликав організаторів засудити використання мистецтва для пропаганди та не допускати участі фільмів, які відбілюють злочини кремлівського режиму.

Міністерство закордонних справ України засуджує прем'єру фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової в рамках Венеційського кінофестивалю.

Про це йдеться в повідомленні МЗС у Telegram.

Посол України в Італії Ярослав Мельник у листі до президента кінофестивалю засудив показ фільму і закликав його організаторів не допускати російської пропаганди. Він наголосив, що Київ "вразило рішення журі кінофестивалю" обрати для показу фільм, який вважає "недоречним та образливим для українського народу".

"Росіяни на війні" – це фільм співчуття до агресора з паралельним знеціненням жертв агресора, незважаючи на тисячі втрачених українських життів та мільйони покалічених росіянами", – наголосив дипломат.

Мельник зазначив, що стрічка "є ганебним прикладом орвеллівського маніпулювання правдою", нагадавши, що вона ігнорує активні бойові дії в Україні з 2014 року, а її показ особливо недоречний, враховуючи трагедії в Полтаві, Львові та Одесі, коли від російських ударів загинули десятки жителів.

"Головна героїня фільму режисерка Трофімова, яка має історію особистого співробітництва з відомим російським пропагандистським каналом Russia Today, справді має викликати велике занепокоєння у європейської культурної спільноти", - зазначив він.

Посол звернувся до організаторів кінофестивалю з проханням засудити використання мистецтва для пропаганди та не допустити участі фільмів, які відкрито пропагують війну Росії проти України та відбілюють злочини кремлівського режиму.

Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на міжнародному кінофестивалі в Канаді.