​МЗС засудило показ фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі

Міністерство закордонних справ України засуджує прем'єру фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової в рамках Венеційського кінофестивалю.
Про це йдеться в повідомленні МЗС у Telegram.
Посол України в Італії Ярослав Мельник у листі до президента кінофестивалю засудив показ фільму і закликав його організаторів не допускати російської пропаганди. Він наголосив, що Київ "вразило рішення журі кінофестивалю" обрати для показу фільм, який вважає "недоречним та образливим для українського народу".
"Росіяни на війні" – це фільм співчуття до агресора з паралельним знеціненням жертв агресора, незважаючи на тисячі втрачених українських життів та мільйони покалічених росіянами", – наголосив дипломат.
Мельник зазначив, що стрічка "є ганебним прикладом орвеллівського маніпулювання правдою", нагадавши, що вона ігнорує активні бойові дії в Україні з 2014 року, а її показ особливо недоречний, враховуючи трагедії в Полтаві, Львові та Одесі, коли від російських ударів загинули десятки жителів.
"Головна героїня фільму режисерка Трофімова, яка має історію особистого співробітництва з відомим російським пропагандистським каналом Russia Today, справді має викликати велике занепокоєння у європейської культурної спільноти", - зазначив він.
Посол звернувся до організаторів кінофестивалю з проханням засудити використання мистецтва для пропаганди та не допустити участі фільмів, які відкрито пропагують війну Росії проти України та відбілюють злочини кремлівського режиму.
Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на міжнародному кінофестивалі в Канаді.
- Фільм "Росіяни на війні" показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що нібито провела сім місяців із російським батальйоном, який воює в Україні.
- 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль, організований Венеційською Бієнале почався 28 серпня і тривав до 7 вересня 2024 року. На ньому показали дві українські стрічки.