В Українському домі пройде перша музейна ретроспектива творчості Тіберія Сільваші

Поруч з його творами представлять роботи 86 інших авторів.

З 13 вересня по 27 жовтня Український музей сучасного мистецтва (UMCA) та Національний центр «Український Дім» презентують проєкт «Кола Сільваші» — першу велику ретроспективу, присвячену творчості одного з головних українських митців другої половини ХХ — початку ХХІ століть.

Організатори проєкту прагнуть представити практики художника у розвитку: в різних контекстах, в різних медіа, з проєктами, які змінювалися або не були втілені. Разом із творами Сільваші на пʼятьох поверхах Українського Дому будуть представлені роботи 86 авторів — від Ганса Мемлінга та Дієго Веласкеса (у копіях) до Каті Бучацької та Нікіти Кадана.

Склад кураторської команди: Лідія Аполлонова, Ольга Балашова, Анна-Марія Кучеренко, Борис Філоненко та Ярослав Футимський.

«Тіберій Сільваші є анкерною фігурою сучасного мистецтва України. Живописець, теоретик і куратор, він об'єднує навколо себе художників і художниць трьох поколінь. Його мистецькі практики, тексти, колективні проєкти та особисте спілкування з учасниками та учасницями культурного поля стали визначальними для формування українського мистецького ландшафту, яким він є сьогодні», — зазначають куратори та кураторки виставку у вступному слові до експозиції.

Фото: facebook/tiberiy.szilvashi Тіберій Сільваші

Сам художник також брав активну участь і в підготовці цієї виставки. «В екзистенціальній одинокості людини в світі, мистецтво залишається єдиною можливістю встановити гармонію. В такі моменти буття розкривається як істина. І мистецтво — стає інструментом запису істини. А виставка її презентацією», — зазначає Тіберій Сільваші.

«Кола Сільваші» — другий виставковий проєкт UMCA, створений у партнерстві з Національним центром «Український Дім». Публічна програма проєкту, кураторкою якої виступила Катерина Яковленко, включатиме широкий спектр освітніх та пізнавальних активностей як для спеціалістів у сфері мистецтва, так і для широкої авдиторії. В рамках виставки відбуватимуться лекції, кураторські екскурсії, перфоманси митців і мисткинь, концерти, читання, публічні дискусії та інші події.