Посол України закликала організаторів кінофестивалю в Канаді відмінити показ пропагандистського фільму росіян

Йдеться про стрічку "Росіяни на війні", яка викликала скандал після показу у Венеції.

Посол України в Канаді Юлія Ковалів закликала організаторів фестивалю TIFF (Toronto International Film Festival) у Канада відмінити показ стрічки "Росіяни на війні".

Ковалів на своїх сторінці у соцмережі Х заявила, що українська сторона глибоко розчарована рішенням TIFF "показати російський пропагандистський фільм у програмі цього року".

"З місією TIFF «Змінити те, як люди бачать світ через кіно», ми розглядаємо це як спробу відбілити воєнні злочини, які вчинили російські солдати в Україні", - заявила посол.

Ковалів нагадала, що стрічку зняла ексрежисерка-документалістка з Russia Today Анастасія Трофімова, яка "навмисно спотворює реалії війни Росії проти України".

"Ми вважаємо безвідповідальним використання TIFF, одного з найавторитетніших кіномайданчиків у світі, для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", - наголосила посол України в Канаді.