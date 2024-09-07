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Посол України закликала організаторів кінофестивалю в Канаді відмінити показ пропагандистського фільму росіян

Йдеться про стрічку "Росіяни на війні", яка викликала скандал після показу у Венеції.

Посол України закликала організаторів кінофестивалю в Канаді відмінити показ пропагандистського фільму росіян
Посол України в Канаді Юлія Ковалів
Фото: Facebook/Yuliya Kovaliv

Посол України в Канаді Юлія Ковалів закликала організаторів фестивалю TIFF (Toronto International Film Festival) у Канада відмінити показ стрічки "Росіяни на війні".

Ковалів на своїх сторінці у соцмережі Х заявила, що українська сторона глибоко розчарована рішенням TIFF "показати російський пропагандистський фільм у програмі цього року".

"З місією TIFF «Змінити те, як люди бачать світ через кіно», ми розглядаємо це як спробу відбілити воєнні злочини, які вчинили російські солдати в Україні", - заявила посол.

Ковалів нагадала, що стрічку зняла ексрежисерка-документалістка з Russia Today Анастасія Трофімова, яка "навмисно спотворює реалії війни Росії проти України".

"Ми вважаємо безвідповідальним використання TIFF, одного з найавторитетніших кіномайданчиків у світі, для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", - наголосила посол України в Канаді.

  • Перед цим пропагандистську стрічку показали на Венеційському кінофестивалі. Трофімова опісля заявила, що провела сім місяців разом з російським батальйоном на сході України й не побачила ознак воєнних злочинів за цей час.
  • Українська кіноспільнота обурилася появою російської пропаганди у Венеції. У своїй заяві з цього приводу Держкіно України, наприклад, наголосило, що "фільм, який намагається зобразити агресорів як жертв, є небезпечним інструментом маніпуляції громадською думкою та має на меті перекласти відповідальність за злочини, вчинені російськими військовими, на інші сторони". 
  • Держкіно закликає організаторів Венеційського кінофестивалю переглянути своє рішення та виключити цей фільм з програми, щоб "не надавати платформу для пропаганди, яка виправдовує агресію".
  • Аналогічно Агентство звернулося до TIFF з проханням "переглянути своє рішення та виключити з програми фільм під назвою «Russians in War», щоб не надавати платформу для пропаганди, яка виправдовує агресію".
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