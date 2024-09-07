Посол України закликала організаторів кінофестивалю в Канаді відмінити показ пропагандистського фільму росіян

Посол України в Канаді Юлія Ковалів закликала організаторів фестивалю TIFF (Toronto International Film Festival) у Канада відмінити показ стрічки "Росіяни на війні".
Ковалів на своїх сторінці у соцмережі Х заявила, що українська сторона глибоко розчарована рішенням TIFF "показати російський пропагандистський фільм у програмі цього року".
"З місією TIFF «Змінити те, як люди бачать світ через кіно», ми розглядаємо це як спробу відбілити воєнні злочини, які вчинили російські солдати в Україні", - заявила посол.
Ковалів нагадала, що стрічку зняла ексрежисерка-документалістка з Russia Today Анастасія Трофімова, яка "навмисно спотворює реалії війни Росії проти України".
"Ми вважаємо безвідповідальним використання TIFF, одного з найавторитетніших кіномайданчиків у світі, для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", - наголосила посол України в Канаді.
- Перед цим пропагандистську стрічку показали на Венеційському кінофестивалі. Трофімова опісля заявила, що провела сім місяців разом з російським батальйоном на сході України й не побачила ознак воєнних злочинів за цей час.
- Українська кіноспільнота обурилася появою російської пропаганди у Венеції. У своїй заяві з цього приводу Держкіно України, наприклад, наголосило, що "фільм, який намагається зобразити агресорів як жертв, є небезпечним інструментом маніпуляції громадською думкою та має на меті перекласти відповідальність за злочини, вчинені російськими військовими, на інші сторони".
- Держкіно закликає організаторів Венеційського кінофестивалю переглянути своє рішення та виключити цей фільм з програми, щоб "не надавати платформу для пропаганди, яка виправдовує агресію".
- Аналогічно Агентство звернулося до TIFF з проханням "переглянути своє рішення та виключити з програми фільм під назвою «Russians in War», щоб не надавати платформу для пропаганди, яка виправдовує агресію".