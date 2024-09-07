Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі

В межах протидії повномасштабній російській агресії ГУР упродовж 2023-2024 років поетапно реалізує стратегію багатополярних фронтів, завдаючи ударів по найбільш вразливих точках противника та водночас змушуючи РФ розосереджувати зусилля. Воєнна розвідка стабільно демонструє проактивні дії – як на полі бою, так і з точки зору стратегічного планування.

Воєнна розвідка України, заснована 7 вересня 1992 року Указом Президента України «Про управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України», зустрічає свою тридцять другу річницю на третьому році повномасштабної війни з Росією. Починаючи з лютого 2022 року двадцять воєнних розвідників були удостоєні найвищої державної нагороди – звання Героя України. На жаль, аж сімнадцять з них отримали орден «Золота зірка» посмертно. Лише одна ця пропорція демонструє ті надзвичайно великі вагу, роль, місце і здобутки, які має Головне управління розвідки Міністерства оборони України у нинішньому екзистенційному протистоянні із нашим споконвічним ворогом – кровожерливою імперською Росією.

Море. Кримський вітер

Наймасштабнішим успіхом стратегічного рівня на всьому театрі бойових дій без сумніву, є блискуча перемога Сил оборони України на морі. Після витіснення ворожого ЧФ РФ з північно-західної частини Чорного моря Україна розблокувала роботу трьох наших портів: Чорноморська, Одеси і Південного. До них встановили постійний морський транспортний коридор, обсяги товарообігу у якому невпинно зростають, попри постійні ворожі удари по нашій портовій і транспортній інфраструктурі. Так само активно працюють українські порти на Дунаї. Цей наш морський торгівельний шлях – прямий наслідок виграної битви за море. А найбільш значущих результатів у ній здобули саме спецпідрозділи воєнної розвідки.

Передусім йдеться про «Group13» з Дев`ятого департаменту ГУР МО, які своїми бойовими ударними дронами-камікадже MaguraV5 буквально закошмарили ворожі кораблі ЧФ РФ і змусили найцінніші з них – носії ракет «Калібр» – втекти з Севастополя і ховатися у далекому порту Новоросійська. Але навіть і там не припиняються спроби дістати кораблі противника.

Фото: Скріншот відео ГУР МО України ВДК «Цезар Куніков», до якого прямує дрон

Показово, що найбільших результатів у війні на морі, а саме потоплення трьох великих ворожих кораблів «Івановець», «Цезар Кунніков» і «Сергій Котов», розвідка досягла у зимовий період 2023-2024 років, коли умови для бойової роботи у Чорному морі найбільш несприятливі через штормову погоду. Хронологія полювання зграями дронів Magura V5 морських мисливців з Group-13 за ворожими кораблями у Чорному морі справді вражає своєю нищівною методичністю.

Першою ціллю морських безпілотників ГУР МО 24 травня 2023 р. став російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», успішно атакований трьома дронами у дальній морській зоні – за 140 км на північний схід від протоки Босфор.

1 серпня 2023 р. було вперше уразили сучасний патрульний корабель проєкту 22160 «Сергій Котов» за 340 км від Севастополя.

10 листопада 2023 р. внаслідок операції української розвідки у Криму у бухті Вузька у Чорноморську затонули два російських катери: один корабель більш давнього проєкту 1176 «Акула», інший новіший – проєкту 11770 «Серна» із бронетранспортером на борту.

1 лютого 2024 р. шість безпілотників Magura V5 атакували на рейді озера Донузлав у західному Криму російський ракетний катер «Івановець». Він затонув, загинули всі члени екіпажу (приблизно 40 осіб).

Всього через два тижні 14 лютого 2024 р. потопили великий десантний корабель «Цезарь Куніков» поблизу Алупки.

5 березня 2024 р. спецпідрозділ ГУР «Group 13» остаточно потопив сучасний патрульний корабель ЧФ РФ «Сергій Котов» із вертольотом на борту у районі Керчі.

Фото: скріншот відео 'Cергій Котов' йде на дно 5 березня 2024

Згодом у мережі з`явилися епічні відео зняті російською стороною, на яких екіпажі «Цезаря Куннікова» і «Сергія Котова» марно намагалися відстрілюватися від наших дронів.

Спритні (атакуюча швидкість – 42 вузли), маневрені, керовані з будь-якої точки землі по кількох каналах зв`язку, далекохідні (понад 400 морських миль), малопомітні у нічну порі на водній поверхні для очей, радарів і навіть систем РЕБ противника, із понад 250 кг вибухівки на борту – ці сірі мисливці нагадують зграю морських вовків.

Фото: скрин відео Magura прямує до Криму

«Ми розуміємо як треба маневрувати, під яким кутом заходити, з якої сторони. Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли виходять борти на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами… Виходячи на завдання, у нас завжди є пріоритетна ціль, друга ціль і третя ціль. Тому обстановка у морі постійно змінюється, і ми маємо оператвино реагувати, переключатися на інші цілі. Це треба знати для того, щоб не здійснити рокових помилок і не вразити не ту ціль, тому що наша першочергова ціль – це безпека у Чорному морі. І ми знаємо, що багато цивільних суден там знаходиться», – розповів про тактику бойового застосування дронів Magura V5 командир спецпідрозділу ГУР МО із позивним «Тринадцятий».

23 березня 2024 року дрони атакували 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де був пришвартований великий десантний корабель ворога «Ямал». Корабель отримав критичні ураження.

6 травня 2024 року у бухті Вузька підрозділ ГУР МО України «Group 13» за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер проекту 12150 «Манґуст».

30 травня 2024 р. спецпризначенці «Group 13» так само знищили два російські катери прикордонного управління ФСБ РФ типу КС-701 «Тунець» та уразили ще два судна такого ж типу.

6 червня 2024 року той самий спецпідрозділ Дев’ятого департаменту ГУР біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн».

Під час останніх атак оператори дронів з «Group 13» продемонстрували вміння долати ворожі бонові загродження акваторій. Також вже були помічені на морських дронах системи протиповітряної оборони, зокрема авіаційні ракети «повітря-повтіря» Р-37 від ворожих гвинтокрилів. Загалом за півтора останні роки за допомогою ударних дронів уразили 18 суден агресора, з них 9 – знищено.

Фото: скрин відео/mil.in.ua Морський дрон Magura з пусковою установкою для ракет Р-73, 6 травня 2024 року.

«Ми пішли шляхом встановлення нових систем на ці роботизовані морські платформи. З`явилися вже морські дрони для боротьби з повітряними силами, з`являються системи для нанесення ударів по узбережжю, по невеликим надводним цілям. Системи модернизуються, технології освоюються, з`являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичайними бойовими кораблями. Як мінімум у закритих акваторіях, або у напівзакритих таких як Чорне море, як Середземне море, це точно шлях розвитку», – так підсумував роботу морських безпілотників начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Він орієнтований на трансформацію ГУР у спецслужбу новітнього зразка, тому впровадження технологічних інструментів у роботі воєнної розвідки для нього є ключовим.

Фото: ГУР МОУ начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов

Таке успішне полювання морськими дронами за ворожими кораблями є хоч і найбільш вагомим, але лише одним з елементів загальної стратегії зміцнення контролю України над Чорним морем. Після взяття влітку 2022 року під контроль острова Зміїний Сили оборони України пішли далі у відрите море у напрямку тимчасово окупованого Криму.

Наступним етапом стало повернення контролю над газонафтовидобувними платформами «Чорноморнафтогазу», так званими «вишками Бойка», які росіяни захопили ще у березні 2014 р. На початку вересня 2023 розвідники спецпідрозділів ГУР МО України «Тимур» і «Артан» провели зухвалі морські десантні операції на шельфі Чорного моря між островом Зміїний і західним узбережжям Криму. Під контроль нашої держави повернули бурові платформи «Петро Годовалець», «Україна», «Таврида» і «Сиваш». Під час проведення цих операцій спецпризначенцям воєнної розвідки вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет) та знищити РЛС «Нева!, що відстежувала рух суден у Чорному морі. Контроль над цими вежами дав можливість використовувати їх як оперативні бази для подальших морських походів вже на кримське узбережжя.

Окрім бійців спецпідрозділів «Артан» і «Тимур», які активно і вміло воюють на воді, у структурі ГУР МО створили окремий Морський центр операцій на швидкісних човнах, який постійно нарощує свої бойові спроможності.

Фото: Віталій Юрасов Спецпризначенці ГУР МО України пересуваються на човнах під час однієї з десантних операцій

Протягом осені 2023 і особливо літа 2024 років спецпризначенці ГУР МО здійснили декілька результативних рейдових морських операцій і на кримських берегах, і на материковій частині чорноморського узбережжя у районі Кінбурнської коси, єдиної поки що окупованої частини Миколаївщині. Такі зухвалі десанти на човнах і гідроциклах і стрімкі вогневі нальоти на ворога є передвісниками майбутньої великої операції на Кримському півострові. У такий спосіб воєнні розвідники не тільки наносять вогневе ураження противнику, але вивчають його сили і засоби, способи реагування ворога на узбережжі і невпинно наближають той день, коли Кримський півострів буде повернуто Україні.

Успішні дії воєнної розвідки в акваторії Чорного моря змінили баланс сил на користь України. Чорноморський флот, який ворог використовував для економічної блокади нашої держави, через втрату мобільності у зв’язку з загрозою від морських надводних дронів перестав бути козирем в руках агресора.



Небо. Ударні БПЛА дальної дії

У квітні 2024 року Кирило Буданов заявив: «Ми запропонували план, спрямований на зниження російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, як-от військова промисловість, критичні військові цілі, їхні аеродроми, їхні пункти управління».

Сьогодні ми бачимо результати фактичного втілення цього задуму. Упродовж 2024 року повітряні дрони ГУР МОУ найчастіше вражали військові аеродроми на території рф і окупованого Криму. Саме ударні БПЛА воєнних розвідників «відкрили сезон бавовни» на російських нафтопереробних заводах.

Різноплановість і дальність повітряних ударів справді вражає: 17 квітня 2024 року спецпризначенці ГУР за допомогою БПЛА атакували 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно (Мордовія), знищивши загоризонтний радіолокатор 29Б6 «Контейнер» із дальністю виявлення 3 000 кілометрів та висотою виявлення 100 кілометрів. Відстань від кордону України до місця ураження становить близько 680 кілометрів.

У ніч на 24 квітня дрони ГУР атакували Новолипецький металургійний комбінат у російському місті Липецьк.

Фото: Мережа X Пожежа у Липецьку

27 травня дрон ГУР встановив рекорд дальності польоту й атакував загоризонтну радіолокаційну станцію у РФ «Воронеж М» у м. Орськ Оренбурзької області РФ на відстані понад 1800 кілометрів.

8 червня 2024 р. на території аеродрому «Ахтубінск» в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено найсучасніший багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57, інший літак такого класу пошкоджено. Це перший випадок ураження Су-57 в історії.

Фото: Maxar Technologies Су-57 на аеродромі Ахтубинськ,. 7 червня 2024

За даними авторитетної OSINT-агенції Molfar левову частку, 32%, всіх дальніх повітряних українських ударів по російській території провели саме підрозділи ГУР МО.

Окремий рядок у переліку бойових здобутків воєнних розвідників – знищення ворожої дальньої авіації, ворожого виду військ найбільш смертоносного для мирного населення України.

14 січня внаслідок спільної успішної операції ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ, було знищено російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, екіпаж якого при цьому загинув. Також було підбито повітряний командний пункт Іл-22М, який все ж, попри важкі ушкодження, зумів приземлитися в Анапі.

19 квітня за подібним сценарієм на дальності 308 км від місця пуску зенітної ракети знищений російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

16 серпня ГУР завдало потужного удару по російському аеродрому «Саваслєйка». Внаслідок атаки дронами-камікадзе знищені три військові літаки, зокрема один МіГ-31К/И, ще п’ять літаків зазнали значних пошкоджень.

Земля. На вістрі ударів

Фото: Фото надане підрозділом «Кракен» ГУР МО Бійці загону спецпризначення «Кракен»

Підрозділи активних дій ГУР МО «Шаман», «Кракен», «Тимур», «Артан», «Іноземний легіон» активно працюють і на суходолі, їх залучають до оборонних дій фактично на всіх найгарячіших ділянках фронту. Зокрема в лютому в Авдіївці воєнні розвідники забезпечували евакуаційний коридор для наших військ і до теперішнього часу героїчно протистоять ворогу у Часовому Яру.

У травні під час ворожого вторгнення на Харківщину, багато в чому саме завдяки спецпідрозділам «Тимур» і «Кракен» Сили оборони стримали просування противника у районі Липців та на Вовчанському напрямку.

Спецпризначенці воєнної розвідки активно воюють не тільки в обороні, але в наступі. У березені 2024 року перед так званими перевиборами російського диктатора Путіна була проведена зухвала наступальна операція одразу з трьох напрямків у прикордонних російських територіях у Курській і Білгородській областях силами російських добровольців підрозділів Російського доровольчого корпусу, Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону. Ця операція, як і попередня у травні 2023 року, стала зондуванням ґрунту для подальшої масштабної наступальної операції силами кількох бригад у серпні у Курській області.

ГУР МО провело цілу низку успішних спеціальних операцій з переходу на наш бік військовослужбовців противника. Для цього спецслужба розвиває проєкт «Хочу жить», який активно сприяє здачі у полон російських солдат і офіцерів. Так 2 жовтня 2023 р. ГУР оголосив про вдале завершення спецоперації «Бариня», внаслідок якої на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Данило Алфьоров, який з червня 2023 р. активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України. Алфьоров також переконав здатися в полон 11 військовослужбовців рф. Паралельно ГУР спільно з МВС завершили операцію «Прапор». Виходячи на українську територію, Данило Алфьоров вивів із окупованої території двох українських військовослужбовців десантно-штурмових військ які знаходились на окупованих територіях рік і 7 місяців.

У липні 2024 року були оприлюднені подробиці тривалої спецоперації ГУР МО України «Рибалка», проведеної у співпраці з Легіоном «Свобода Росії» та проєктом «Хочу жить». З 2023 року російський матрос з позивним «Ґоґа» негласно доєднався до Легіону «Свобода Росії», аби чинити спротив злочинному путінському режиму. Упродовж тривалого часу з ризиком для власного життя цей росіянин, який 11 років прослужив на Балтійському флоті та мав доступ до державної таємниці, передавав важливі дані для Сил безпеки та оборони України.

Фото: Катерина Амеліна Речник ГУР Андрій Юсов та Гога (праворуч)

Коли перебування на кораблі та подальша робота в інтересах опору Кремлю стала загрозливою, розвідка сплановала та реалізувала диверсію всередині ракетного корабля «Сєрпухов». У підсумку вдалось суттєво зруйнувати ракетний корабель агресора зсередини та повністю знищити його засоби зв’язку та автоматизації. Корабель «Сєрпухов» проекту 21631 «Буян-м» був спущений на воду у 2015 році – це одне із найсучасніших ракетних суден у складі флоту агресора, здатне використовувати ракети «Калібр» та «Онікс».

Внаслідок нанесених ушкоджень російський корабель потребує тривалого та дороговартісного ремонту. Його виведення з бойового чергування є вкрай важливим фактором для Сил безпеки та оборони України. Після активної фази спецоперації «Рибалка» матрос був виведений з російської території фахівцями проєкту «Хочу жить». З собою він мав секретні матеріали, зокрема про становище військово-промислового комплексу РФ. Передані документи вже допомагають ослаблювати агресора.

Так само у серпні 2024 ГУР повідомило про успішне завершення операції «Очерет» у рамках проєкту «Хочу жить» та за участі Легіону «Свобода Росії». Внаслідок неї військовослужбовець російської армії пілот FPV-дронів із позивним «Сільвер» підрівав штаб офіцерів батальйону «Шторм Z» і перейшов на бік України. Нині російський доброволець став рекрутом Легіону «Свобода Росії» аби боротись зі злочинним путінським режимом.

Окрім трьох природних стихій – неба, землі та води – воєнна розвідка активно протистоїть ворогу і у кіберпросторі. З початку повномасштабного вторгнення фахівці української воєнної розвідки провели понад сотню масштабних кібероперацій на території Російської Федерації. Українські хакери таємно вилучили десятки терабайтів даних про ворога. Їх накопичують, аналізують та використовують ГУР, СБУ та ЗСУ для нанесення ураження ворогу.

Також фахівці воєнної розвідки займаються іншим типом кібероперацій, ціль яких – пошкодити та знищити обладнання ворога, яке використовується для передачі інформації чи функціонування фінансово-економічної діяльності окремих установ чи компаній. Зокрема вони здійснили відчутні і болючі кіберудари по комунікаційній інфраструктурі Федеральної податкової службі РФ, зламали мережі далекосхідного Науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета», атакували комунікаційних операторів МТТ і Ростелеком, уразили сервери і сайт Міноборони РФ, паралізували роботу Всеросійського науково-дослідного інституту технічної фізики – підприємства, яке розробляє ядерну зброю держави-агресора.

Неофіційна присутність спецпризначенців української розвідки в Африці на противагу російському угрупованню бойовиків ПВК Вагнера вказує на зростання статусу українських спецслужб в колі іноземних колег. Це робить українську розвідку глобальним гравцем і вказує на нелінійну стратегію очільника ГУР МО Кирила Буданова «щодо послаблення ворога будь-якими доступними методами».

Окрім цього спільно з МЗС поставлено на потік проведення операцій з евакуації громадян України з небезпечних зон по всьому світу: у серпні і вересні було вивезено понад півсотні українців з Лівану, а до цього у березні – понад сотню наших співвітчизників з Сектору Гази після ускладнення безпекової ситуації в Ізраїлі та сусідніх країнах.

Окрема сторінка непублічної роботи ГУР МО – це звільнення міжвідомчим Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими наших оборонців і цивільних громадян, головно, за допомогою механізму обміну їх на російських загарбників. Внаслідок складних переговорів вдалося провести 55 вигідних обмінів, як результат – звільнено 3520 українських захисників. Останній обмін відбувся 24 серпня у День Незалежності – додому повернулося 115 українських полонених.

Фото: https://gur.gov.ua/ Українські воїни, звільнені з російського полону 24 серпня 2024 року

І хоча у застінках мордору перебуває суттєво більше наших громадян, ніж росіян в українських таборах для військовополонених, суттєве поповнення обмінного фонду внаслідок наступу Сил оборони у Курській області дає шанс на активізацію процесу обмінів.