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На Донеччині екіпаж "Білий янгол" евакуював дітей під прицілом ворожих дронів

Екіпаж поліції вивіз з лінії фронту дві родини: багатодітну сім’ю, в якій виховується п’ятеро дітей, і 4-річну Віолетту з мамою.

На Донеччині екіпаж "Білий янгол" евакуював дітей під прицілом ворожих дронів
Фото: скріншот

Працівники поліції продовжують евакуйовувати дітей із населених пунктів в зоні бойових дій в Донецькій області. Під час порятунку дітей з міста Гірник, правоохоронці потрапили під обстріл ворожого дрона.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Екіпаж поліції вивіз з лінії фронту дві родини: багатодітну сім’ю, в якій виховується п’ятеро дітей, і 4-річну Віолетту з мамою. Зараз малеча та батьки – у безпеці.

"Ворог б’є по місту зі ствольної артилерії та касетними боєприпасами. Активізувалася ворожа авіація, кількість жертв внаслідок обстрілів зросла. Проте у Гірнику лишається ще багато людей", — розповідає поліцейський офіцер громади Костянтин Туницький, який разом з групою "Білий янгол" допомагає людям виїхати з-під вогню.

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