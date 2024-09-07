Екіпаж поліції вивіз з лінії фронту дві родини: багатодітну сім’ю, в якій виховується п’ятеро дітей, і 4-річну Віолетту з мамою.

Працівники поліції продовжують евакуйовувати дітей із населених пунктів в зоні бойових дій в Донецькій області. Під час порятунку дітей з міста Гірник, правоохоронці потрапили під обстріл ворожого дрона.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Екіпаж поліції вивіз з лінії фронту дві родини: багатодітну сім’ю, в якій виховується п’ятеро дітей, і 4-річну Віолетту з мамою. Зараз малеча та батьки – у безпеці.

"Ворог б’є по місту зі ствольної артилерії та касетними боєприпасами. Активізувалася ворожа авіація, кількість жертв внаслідок обстрілів зросла. Проте у Гірнику лишається ще багато людей", — розповідає поліцейський офіцер громади Костянтин Туницький, який разом з групою "Білий янгол" допомагає людям виїхати з-під вогню.