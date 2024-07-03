Після відмови на свій рапорт, виклику в прокуратуру та відкритої справи проадміністративне правопорушення він вирішив звернувся до легіону "Свобода Росії".

Фото: Катерина Амеліна Військовослужбовець армії РФ з позивним 'Гога' під час пресконференції

Диверсію на російському кораблі Балтійського флоту "Серпухов" здійснив військовослужбовець з позивним "Ґоґа". Після повномасштабного вторгнення він намагався звільнитися з російської армії. Про це "Ґоґа" розповів на пресконференції, повідомляє LB.ua.

З 2023 року він передавав інформацію легіону. Коли його діяльність становила значну загрозу його життю - на кораблі довелося влаштувати диверсію, внаслідок якої і сталася пожежа. Спецоперацію назвали "Рибалка".

Військовослужбовцю, який пішов на співпрацю з легіоном, вдалося забрати секретні матеріали, з якими його вивели з території Росії за допомогою спеціалістів проєкту "Хочу жить".

Відомо, що "Ґоґа" служив у Балтійському флоті 11 років. Народився в Калінінградській області, у сім’ї військового. Після 24 лютого 2022 року, каже, намагався "достукатися" до рідних і до інших членів екіпажу. Ті натомість продовжували розповідати, що потрібно "боротися з неонацистами" і здійснити операцію Крим 2.0.

Фото: Катерина Амеліна Речник ГУР Андрій Юсов та Ґоґа (праворуч)

"В результаті, моїм рішенням було зв'язатися з легіоном. Ми обговорили мої подальші дії, як можу бути корисним. Виявилось, що мені підходить виконувати диверсійні операції. Тепер я в Україні, де зараз рекрут, проходжу навчання і почну зі зброєю воювати проти путінського режиму", - розповів "Ґоґа".

Віталій Матвієнко, речник проєкту "Хочу жить" зазначив, що операція з виведення військовослужбовця з території Росії була надскладною. Проте, подробиць не розкривають.

"За цих два роки ми здійснили понад 300 успішних операцій, отримали 36 тис. звернень, а також маємо 50 млн переходів на сайт, 48 млн з яких - з території РФ. 1 тисяча операцій наразі в гарячій фазі", - зазначив Матвієнко.

Фото: Катерина Амеліна Віталій Матвієнко і Андрій Юсов (праворуч)

Інформація про пожежу на ракетоносії в Калінінградській області з'явилася на початку квітня 2024 року.

"Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.️ Відновлення боєздатності "Серпухова" потребуватиме тривалого часу", — повідомили у Головному управлінні розвідки.

Також зазначили, що Росія планувала перекинути ракетоносій у Чорне море.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов додав, що корабель вивели з ладу щонайменше на пів року.