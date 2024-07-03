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​На Кіровоградщині командир військової частини переплатив 12 млн грн на закупівлях

Йому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби.

​На Кіровоградщині командир військової частини переплатив 12 млн грн на закупівлях
Фото: ДБР

Повідомлено про підозру командиру однієї з військових частин на Кіровоградщині, який через недбалість допустив переплату майже 12 млн гривень при закупівлі паливних резервуарів.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань

На оголошених закупівлях заявки подали три учасники. Переможцем було обрано пропозицію від приватного підприємства з найменшою ціною. Проте, після укладення договорів комерсанти у документації штучно завищили вартість продукції. 

"Посадовець військової частини не перевірив зміну суми у договорі. Таким чином загальний розмір збитків державі сягнув майже 12 млн грн", - зазначили в ДБР.

Наразі командиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, що в лютому службовця військової частини засудили до 11,5 років позбавлення волі за привласнення 3,5 млн гривень.

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