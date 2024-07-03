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На Буковині судитимуть правоохоронця, який організував нелегальний канал перетину держкордону

За такі "послуги" правоохоронець брав 6,5 тисяч доларів.

На Буковині судитимуть правоохоронця, який організував нелегальний канал перетину держкордону
ДБР
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Буковини, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїхати з України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зловмисник пропонував охочим перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. Маючи інформацію про чергування прикордонних нарядів, він пояснював чоловікам маршрут для пішого перетину кордону з Румунією.

За такі "послуги" правоохоронець брав 6,5 тисяч доларів.

У травні 2024 року працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому" після отримання грошей. Наразі його відсторонено від займаної посади. 

Він обвинувачується в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. 

Раніше на Буковині двоє чоловіків напали на прикордонника, один з нападників помер.

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