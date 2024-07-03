​Росіяни 386 разів обстріляли Запорізьку область, поранено чоловіка

Упродовж доби окупанти 386 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Унаслідок російських атак по Пологівському району поранено чоловіка.
Ворог завдав авіаційний удар по Малинівці. 195 безпілотників різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 10 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Новоандріївку.
180 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.
Надійшло 14 повідомлень про руйнування житла.
- 29 червня російська армія завдала удару по Вільнянську двома ракетами. Загинули семеро людей, 38 - дістали поранення.