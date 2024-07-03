​Росіяни 386 разів обстріляли Запорізьку область, поранено чоловіка

180 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Ворог завдав авіаційний удар по Малинівці. 195 безпілотників різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 10 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Новоандріївку.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти 386 разів ударили по Запорізькій області . Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

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