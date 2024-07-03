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ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території

В разі обрання республіканець чинитиме опір розширенню Альянсу на схід.

ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
Фото: EPA/UPG

Видання Politico опитало експертів та чиновників у сфері міжнародної політики та безпеки щодо планів Дональда Трампа припинити війну в Україні та роль НАТО у цьому процесі.

Після повернення до Білого дому республіканець, як стверджують журналісти, здійснить реорганізацію Альянсу за дворівневою моделлю. Лише ті країни, які будуть фінансувати сферу оборони на суму не менше 2% свого ВВП, зможуть розраховувати на підтримку з боку США. 

Інші ж у випадку нападу Америка на чолі з Трампом не захищатиме. У команді експрезидента це не вважають порушенням 5 статті Північноатлантичного договору, вказуючи на її гнучке формулювання та відсутність вимоги надавати жертві агресії саме військову допомогу.

Також Трамп хоче суттєво змістити акценти в Альянсі на Європу, змушуючи країни Старого Світу брати на себе більші зобов'язання щодо зброї та військ. Його не влаштовує ситуація, за якої фінансова та ресурсна частка США в НАТО удесятеро перевищує показники Німеччини. 

Що ж до України, то республіканець справді прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путіну території - щонайменше Крим та Донбас. Він також підтримує принцип нерозширення НАТО на схід, що фактично позбавляє шансів на приєднання до Альянсу не лише Україну, але й Грузію. Трамп вважає "помилкою" обіцяти Україні майбутнє в НАТО і засуджує політику чинного президента США Джо Байдена щодо цього питання.

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