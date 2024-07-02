206 політичних вʼязнів Криму перебувають у колоніях та СІЗО, - Кримськотатарський Ресурсний Центр

Наразі у місцях несвободи - колоніях та СІЗО - перебувають 206 політичних вʼязнів тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив Кримськотатарський Ресурсний Центр.
Серед них 132 політвʼязня - представники корінного кримськотатарського народу.
Зазначається, що російські окупанти порушують права політичних в’язнів у місцях несвободи. Зокрема, це стосується нелюдських умов утримання, катувань, погроз, застосування фізичних “покарань”.
Також росіяни забороняють бачитися чи спілкуватися із рідними та поміщають політвʼязнів в одиночні камери.
“Усе це робиться з метою залякати і зламати політв’язнів, їх волю та чітку громадянську позицію, а також схилити їх до співпраці з російськими окупантами”, - наголосили в Кримськотатарському Ресурсному Центрі.
- Росія програла в ЄСПЛ справу щодо порушень прав людини у Криму. Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини у тимчасово окупованому Криму.
- Після рішення ЄСПЛ про злочини Росії в Криму Україна може запросити компенсацію.