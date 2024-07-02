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206 політичних вʼязнів Криму перебувають у колоніях та СІЗО, - Кримськотатарський Ресурсний Центр

З них 132 - представники корінного кримськотатарського народу.

206 політичних вʼязнів Криму перебувають у колоніях та СІЗО, - Кримськотатарський Ресурсний Центр
206 політичних вʼязнів Криму перебувають у колоніях та СІЗО
Фото: КримSOS

Наразі у місцях несвободи - колоніях та СІЗО - перебувають 206 політичних вʼязнів тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Серед них 132 політвʼязня - представники корінного кримськотатарського народу.

Зазначається, що російські окупанти порушують права політичних в’язнів у місцях несвободи. Зокрема, це стосується нелюдських умов утримання, катувань, погроз, застосування фізичних “покарань”. 

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Також росіяни забороняють бачитися чи спілкуватися із рідними та поміщають політвʼязнів в одиночні камери.

“Усе це робиться з метою залякати і зламати політв’язнів, їх волю та чітку громадянську позицію, а також схилити їх до співпраці з російськими окупантами”, - наголосили в Кримськотатарському Ресурсному Центрі.

  • Росія програла в ЄСПЛ справу щодо порушень прав людини у Криму. Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини у тимчасово окупованому Криму.
  • Після рішення ЄСПЛ про злочини Росії в Криму Україна може запросити компенсацію.
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