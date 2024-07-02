206 політичних вʼязнів Криму перебувають у колоніях та СІЗО, - Кримськотатарський Ресурсний Центр

З них 132 - представники корінного кримськотатарського народу.

206 політичних вʼязнів Криму перебувають у колоніях та СІЗО

Наразі у місцях несвободи - колоніях та СІЗО - перебувають 206 політичних вʼязнів тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Серед них 132 політвʼязня - представники корінного кримськотатарського народу.

Зазначається, що російські окупанти порушують права політичних в’язнів у місцях несвободи. Зокрема, це стосується нелюдських умов утримання, катувань, погроз, застосування фізичних “покарань”.

Також росіяни забороняють бачитися чи спілкуватися із рідними та поміщають політвʼязнів в одиночні камери.

“Усе це робиться з метою залякати і зламати політв’язнів, їх волю та чітку громадянську позицію, а також схилити їх до співпраці з російськими окупантами”, - наголосили в Кримськотатарському Ресурсному Центрі.