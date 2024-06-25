Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
ГоловнаСуспільствоВійна

Після рішення ЄСПЛ про злочини Росії в Криму Україна може запросити компенсацію

Держава має зібрати докази. 

Після рішення ЄСПЛ про злочини Росії в Криму Україна може запросити компенсацію
Денис Малюська
Фото: скріншот

Рішення Європейського суд з прав людини щодо Росії – перше рішення по міждержавній справі України в цьому суді. Після цього рішення Україна повинна визначити суму збитків, зокрема від захоплення Росією приватної власності в Криму. Остаточно категорії збитків визначать після аналізу судового рішення. Компенсацію зможе отримати держава, яка потім розподілить кошти серед постраждалих.

Позов, за яким сьогодні ухвалили рішення, Україна подала ще в 2014 році. Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав у ефірі телемарафону.

"Десять років пройшло – для Європейського суду з прав людини це вкрай швидкий термін. Але ми вперше отримали рішення по суті, і не просто отримали перше рішення по суті, а й отримали неймовірно позитивне рішення", – сказав міністр. 

Оголошення рішення по справі зайняло пів години, оскільки перелік порушень, встановлених судом, був надзвичайно великим.

"Суд визнав доведеними, підтвердив рішення, цілу низку порушень прав людини на території Криму, допущених Російською Федерацією. Це обшуки, затримання, і утиски релігійних діячів, і затримання активістів, журналістів, незабезпечення судового захисту, обмеження свободи пресування, незаконні обвинувачення та арешти, утиски неросійських, зокрема українським і кримськотатарських медіа", – повідомив міністр юстиції.

Заява України охоплює епізоди, вчинені з лютого 2014 по вересень 2022. Після виходу Росії з Європейської конвенції з прав людини вересень 2022-го є кінцевим терміном періоду, порушення протягом якого може розглядати ЄСПЛ. Злочини Росії після цього періоду цей суд розглядати вже не може. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies