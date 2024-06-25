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У Києві таксист привласнив 400 тис грн, які забула дружина безвісти зниклого військового

Чоловік заявив, що жінка ніяких речей у салоні таксі не забувала.

У Києві таксист привласнив 400 тис грн, які забула дружина безвісти зниклого військового
Затриманий таксист
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві повідомили про підозру таксистові, який привласнив забуті у салоні 400 тис грн дружиною безвісти зниклого військового.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру водієві таксі у крадіжці грошей у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, водій однієї зі служб таксі приїхав на виклик до пасажирки.

Після того як він доставив її до місця призначення, чоловік закінчив робочу зміну та поїхав додому. Згодом він отримав повідомлення від служби підтримки про те, що в автомобілі клієнтка забула свої речі.

Відкривши багажник автомобіля, чоловік виявив там коробку, яка була загорнута в харчову плівку. Розпакувавши коробку, таксист побачив у ній 400 тис грн. Це були гроші, які його пасажирка - дружина військового отримала від держави у зв’язку з тим, що її чоловік зник безвісти.

Викрадені таксистом гроші
Фото: Київська міська прокуратура
Викрадені таксистом гроші

Водій таксі вирішив не віддавати коробку з грошима, тому повідомив менеджеру служби підтримки таксі, що забутих речей в автомобілі немає.

Розуміючи, що гроші можуть шукати у нього, відвіз їх «на зберігання» своєму товаришу.

Правоохоронці знайшли гроші та повернули їх власниці.

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