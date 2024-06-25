Цивільні жертви в Криму 23 червня стали результатом роботи російської ППО, – ISW

Вранці 23 червня місцеві та російські телеграм-канали повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи і роботу ППО в районі Севастополя, а також Євпаторії та Сак.

Цивільні жертви в Криму 23 червня стали результатом роботи російської ППО, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту зазначають, що кремлівські чиновники абсурдно намагалися пов’язати українські удари 23 червня по законних військових об’єктах в окупованому Севастополі і теракт, ймовірно, філії «Ісламської держави» (ІД) «Вілаят Кавказ» у Республіці Дагестан.

“Інформаційна операція Кремля, яка пов’язує ці дві події, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети ATACMS, а не навмисного рішення України”, – йдеться у звіті ISW.