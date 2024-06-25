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Цивільні жертви в Криму 23 червня стали результатом роботи російської ППО, – ISW

Вранці 23 червня місцеві та російські телеграм-канали повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи і роботу ППО в районі Севастополя, а також Євпаторії та Сак.

Цивільні жертви в Криму 23 червня стали результатом роботи російської ППО, – ISW
Фото: Google Maps

Цивільні жертви в Криму 23 червня стали результатом роботи російської ППО, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). 

Аналітики інституту зазначають, що кремлівські чиновники абсурдно намагалися пов’язати українські удари 23 червня по законних військових об’єктах в окупованому Севастополі і теракт, ймовірно, філії «Ісламської держави» (ІД) «Вілаят Кавказ» у Республіці Дагестан.

“Інформаційна операція Кремля, яка пов’язує ці дві події, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети ATACMS, а не навмисного рішення України”, – йдеться у звіті ISW.

  • Вранці 23 червня місцеві та російські телеграм-канали повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи і роботу ППО в районі Севастополя, а також Євпаторії та Сак. При цьому під час атаки сигнал про повітряну тривогу в місті не вмикався, а на пляжах було багато сімей із дітьми. Пізніше окупаційний “голова” Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про загиблих і постраждалих. Серед жертв – донька заступника міського голови Магадана.
  • Своєю чергою, Міноборони Росії визнало, що падіння уламків було спричинено роботою російської ППО по ракеті, що пролітала. Як стверджують у російському відомстві, під час атаки на місто використовувалася ракета ATACMS. 
  • Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук прокоментував вибухи в окупованому Севастополі 23 червня, внаслідок яких, за твердженням окупантів, загинули щонайменше чотири особи. Він наголосив, що Збройні сили України не застосовують зброю для ударів по населенню чи цивільній інфраструктурі.
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