У Дніпрі затримали блогера, який "зливав" геолокації ЗСУ у ворожий чат-бот

Одночасно блогер записував стріми на Youtube, в яких закликав до насильницького захоплення влади в Україні.

Служба безпеки затримала у Дніпрі блогера-прихильника рашизму, який передавав до РФ геолокації ЗСУ та публічно закликав до захоплення влади в Україні.

Про це повідомли у пресслужбі СБУ.

Зловмисником виявився 36-річний блогер з обласного центру. Навесні цього року він написав повідомлення у ворожий чат-бот, де запропонував свою допомогу у війні проти України.

Після отримання зворотного зв’язку від окупантів їхній поплічник почав збирати розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони у Дніпрі.

Основну увагу інформатор звертав на місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.Крім того ворога цікавили координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників, а також актуальна інформація про наслідки ворожих «прильотів».

Для збору розвідінформації зловмисник їздив по місту та відслідковував потрібні йому локації. Одночасно блогер записував стріми Youtube, в яких виступав на підтримку окупаційних угруповань РФ та закликав до насильницького захоплення влади в Україні. Ці відео він викладав під псевдонімом на власному каналі.

"Співробітники СБУ своєчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його розвідувально-підривну діяльність і затримали. Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування та маршрутів руху українських військ", – зазначили у спецслужбі.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено чорнові записи, комп’ютер та мобільний телефон, які він використовував для співпраці з окупантами.

Фото: СБУ Обшук у блогера-зрадника із Дніпра

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.