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У Запоріжжі та на Вінниччині затримали блогерів, які “засвітили” позиції ЗСУ у соцмережах

Затриманим загрожує до 8 років тюрми.

У Запоріжжі та на Вінниччині затримали блогерів, які “засвітили” позиції ЗСУ у соцмережах
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Один із фігурантів проживає у Запоріжжі та адмініструє власний Телеграм-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів. Як зазначає СБУ, для «розкручування» інформресурсу чоловік опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.

Також він оприлюднив на своєму Телеграм-каналі відеозапис, де видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі.

Крім того, блогер «залив» трансляцію переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він збирався викласти у мережу нову «порцію» забороненого контенту.

Інший фігурант – мешканець Вінниччини, який відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Фейсбук. Потім він намагався «розігнати» відеозйомку у місцевих Телеграм-каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Триває розслідування. Затриманим загрожує до 8 років тюрми.

Минулого місяця на Київщині затримали ще 5 блогерів за підозрою в роботі на зрив мобілізації в Україні. Триває розслідування. Підозрюваним загрожує до 8 років тюрми.

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