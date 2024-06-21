Затримана за наругу над могилами українських захисників у Києві не може пояснити цього вчинку

Підозрюваній у нарузі над могилами військових у Києві призначать судово-психіатричну експертизу

Затримана за підозрою в пошкодженні могил загиблих українських військових Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова і Павла Петриченка не може пояснити причин вчинку. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у ефірі телемарафону.

Жінку направили на судово-психологічну експертизу. Подальша її доля залежить від висновків.

"Після цього буде прийнято рішення щодо подальших процесуальних дій відносно неї", – сказав міністр.