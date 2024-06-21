Затримана за наругу над могилами українських захисників у Києві не може пояснити цього вчинку

Затримана за підозрою в пошкодженні могил загиблих українських військових Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова і Павла Петриченка не може пояснити причин вчинку. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у ефірі телемарафону.
Жінку направили на судово-психологічну експертизу. Подальша її доля залежить від висновків.
"Після цього буде прийнято рішення щодо подальших процесуальних дій відносно неї", – сказав міністр.
- У ніч на 20 червня на Аскольдовій могилі пошкодили місця поховань Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка. Злочин вчинила жінка – її зафікусували камери спостереження. Правоохоронці розшукали її того ж дня.
- У поліції повідомили, що жінку відправлять на психіатричну експертизу. Якщо її визнають осудною, вона може отримати позбавлення волі терміном до семи років.