Учора добова кількість зіткнень незначно зменшилася, але до зведення Генштабу додали новий напрямок

Найбільше атак ворога захисники відбивали знову в Донецькій області.

Протягом минулої доби росіяни завдали одного масованого ракетного удару з застосуванням дев'яти ракет, 45 авіаударів (із 70 КАБами), провели понад 3000 обстрілів (99 із реактивними системами залпового вогню). За добу було 149 бойових зіткнень. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку було три бойових зіткнення. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Глибоке, Липці і Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку було 18 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки, Стельмахівки, Степової Новеселівки, Піщаного Харківської області.

"На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді дев'ятьом атакам противника в районах населених пунктів Греківка, Невське та в Серебрянському лісництві Луганської області", – сказав речник.

На Сіверському відбили вісім атак у районах Роздолівки і Верхньокам'янського Донецької області.

На Краматорському напрямку оборонці зупинили 15 спроб ворога прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Андріївки та Іванівського Донецької області.

"На Торецькому напрямку противник активізувався та вчинив десять безуспішних атак у районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та міста Торецьк. На Покровському напрямку – вже традиційно найгарячіше", – повідомив речник.

Тут захисники відбивали 53 атаки окупантів у районі населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське Донецької області.

На Курахівському захисники продовжують стримувати загарбників у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, села Костянтинівка і Парасковіївка, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку ворог здійснив три безуспішні штурми в районі Водяного.

На Оріхівському напрямку відбулося два зіткнення у районі малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку було шість атак на позиції Сил оборони.