За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
У Києві чоловік розвісив десятки радянських прапорців на паркані гімназії
У Києві чоловік розвісив десятки радянських прапорців на паркані гімназії
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора добова кількість зіткнень незначно зменшилася, але до зведення Генштабу додали новий напрямок

Найбільше атак ворога захисники відбивали знову в Донецькій області.

Учора добова кількість зіткнень незначно зменшилася, але до зведення Генштабу додали новий напрямок
Український танк
Фото: Генштаб

Протягом минулої доби росіяни завдали одного масованого ракетного удару з застосуванням дев'яти ракет, 45 авіаударів (із 70 КАБами), провели понад 3000 обстрілів (99 із реактивними системами залпового вогню). За добу було 149 бойових зіткнень. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку було три бойових зіткнення. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Глибоке, Липці і Вовчанськ. 

На Куп'янському напрямку було 18 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки, Стельмахівки, Степової Новеселівки, Піщаного Харківської області.

"На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді дев'ятьом атакам противника в районах населених пунктів Греківка, Невське та в Серебрянському лісництві Луганської області", – сказав речник.

На Сіверському відбили вісім атак у районах Роздолівки і Верхньокам'янського Донецької області.

На Краматорському напрямку оборонці зупинили 15 спроб ворога прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Андріївки та Іванівського Донецької області. 

"На Торецькому напрямку противник активізувався та вчинив десять безуспішних атак у районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та міста Торецьк. На Покровському напрямку – вже традиційно найгарячіше", – повідомив речник.

Тут захисники відбивали 53 атаки окупантів у районі населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське Донецької області.

На Курахівському захисники продовжують стримувати загарбників у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, села Костянтинівка і Парасковіївка, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку ворог здійснив три безуспішні штурми в районі Водяного.

На Оріхівському напрямку відбулося два зіткнення у районі малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку було шість атак на позиції Сил оборони. 

  • Учорашня кількість зіткнень менша, ніж добою раніше, коли їх було 158. Водночас у цьому зведенні з'явився Торецький напрямок, про який не згадували в попередньому. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies