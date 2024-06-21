Кулеба: "На проведення другого Саміту миру претендують кілька сильних гравців"

В української влади є свої побажання щодо країни, яка прийматиме наступний захід.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону розповів про плани щодо проведення другого Глобального саміту миру.

Як передає "Суспільне", урядовець заявив, що на право приймати захід претендують "кілька сильних гравців".

За словами міністра, українська влада прагне, щоб зустріч країн відбулася в одній із держав так званого "Глобального півдня". При цьому йдеться не обов'язково про Саудівську Аравію, варіант з якою раніше озвучив Президент України Володимир Зеленський.

На думку Кулеби, важливе завдання полягає в тому, щоб "час між самітами не був порожнім". Для цього у Швейцарії Зеленський домовився про проведення тематичних заходів щодо кожного пункту формули миру.